OPENPOINT 點數經濟破千億！7-ELEVEN 付費會員爆紅 消費力飆12倍

7-ELEVEN持續擴大uniopen會員生活圈，透過OPENPOINT APP、點數與支付三大策略建構點數生態系，帶動會員經濟規模突破千億；其中2025年4月首創推出「uniopen PRIMA」付費訂閱制，首波5萬名額半年即告額滿，且候補人數逼近訂閱規模，顯示會員不僅重視點數回饋，更看重訂閱制所帶來的專屬優惠與驚喜感。

7-ELEVEN表示，訂閱制會員消費力明顯優於一般會員，不僅消費金額與來店頻次皆大幅提升，平均貢獻金額更高出近12倍；若再搭配中國信託uniopen聯名卡最高16%回饋，進一步加速點數累積，帶動逾7成會員點數翻倍、約4成會員點數突破1萬點。

7-ELEVEN「uniopen PRIMA」付費訂閱制推出滿周年，最受到會員喜愛的就是月月跨通路加碼優惠與平均每月1 檔專屬預購活動，目前累計參與人次已突破 65萬，專屬預購活動包含「第40屆金唱片頒獎典禮」、「 PORSCHE 911 GT3 × 7-ELEVEN 限定款模型車套組」為最速額滿代表；「統一布丁翻轉布丁」與「統一布丁焦糖出走咘布」最受到會員喜愛，加起來參與人數破萬。另外，月月跨通路優惠券兌換率亦相當踴躍，像是星巴克大杯飲料好友分享券累計兌換逾 50 萬張。

「uniopen PRIMA」訂閱制推出滿周年持續推出精彩活動，針對高持有點數會員於OPENPOINT APP新增設「金點賞專區」以高額點數兌換高價值商品，首波主打航空里程與國內樂園等旅遊超值兌換，可一次以大額點數兌換機票里程，價值感瞬間翻倍。另外，「ZO&FRIENDS」系列一卡通套組於4月20日上午11點讓「uniopen PRIMA」會員優先預購，一套共有2款設計，每套售價776元。

Yahoo！ 購物DJI OSMO POCKET 4新機贈點活動，4月16日晚上8：00至5月17日，uniopen PRIMA會員可透過專屬連結至yahoo！購物中心，免登記就可以購買新機再加贈500點OPENPOINT ，下單再抽空拍機。

不只翻轉uniopen會員生活圈經營模式，7-ELEVEN更為全台首家轉投資電子票證、電子支付的零售業者，提供 icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等多元非現金支付工具滿足便利生活需求。響應政府加速推動行動支付政策，自4月23日起全台門市將正式開通日本遊客可使用Pay Pay支付服務，滿足國際遊客來台跨境支付需求，提升消費體驗。歡慶服務開通，自4月29日至5月31日，日本遊客使用Pay Pay支付滿200元立折20元，數量有限，換完為止。