五福旅遊資安全面升級 落實資安防護最高標準

五福（2745）旅遊資安事件與相關行政罰鍰，與五福於今年1月發布重大訊息之事件為同一案件。截至發稿日，五福未接獲消費者因本資安事件而發生第三方施以詐術（如電話詐騙）而受有金錢詐欺損失之申訴，亦無消費者反應身份資料遭冒用之申訴案件。

事件以來，五福始終秉持積極負責的態度，第一時間全力配合主管機關調查指導，並落實全方位資安防禦與系統升級措施。

面對旅遊市場的數位化趨勢，五福於今年正式邁入數位轉型的「質變階段」，聚焦三大維度，資安升級，加強多層次防禦體系，提升整體資安防護。

電子簽章，建構電子簽章系統，減少紙本流程，提升簽署效率，強化資料保存安全性。

導入 Google Workspace 企業生態系，透過高效工具與安全雲端協作平台，優化內部溝通與資料管理。

為提供消費者更安心的旅遊資安防護網，五福陸續投入大量資源優化資訊安全。首先，五福將導入 ISO 27001 資訊安全管理系統，透過國際級標準建立標準化作業流程，確保資訊處理的機密性與完整性，並強化資料保存的安全。

此外，針對敏感個人資料，五福全面升級「去識別化」處理與「進階加密」技術，確保具備高度資訊保護性。主動防禦方面，五福已建立 24小時不間斷的入侵與預警系統，實現「即時發現、即時阻斷」防禦機制，將資安威脅降至最低。