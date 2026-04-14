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五福回應資安事件 未有消費者受騙或個資遭冒用

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

五福（2745）旅遊資安事件遭主管機關裁罰，公司14日表示，該案與今年1月發布重大訊息所揭露內容為同一案件；截至目前，未接獲消費者因該事件衍生詐騙而產生金錢損失的申訴，也未有個資遭冒用情形。事件以來，五福始終秉持積極負責的態度，第一時間全力配合主管機關調查指導，並落實全方位資安防禦與系統升級措施。

為提供消費者更安心的旅遊資安防護網，五福陸續投入大量資源優化資訊安全。首先，五福將導入 ISO 27001 資訊安全管理系統，透過國際級標準建立標準化作業流程，確保資訊處理的機密性與完整性，並強化資料保存的安全。

此外，針對敏感個人資料，五福全面升級「去識別化」處理與「進階加密」技術，確保具備高度資訊保護性。主動防禦方面，五福已建立 24小時不間斷的入侵與預警系統，實現「即時發現、即時阻斷」防禦機制，將資安威脅降至最低。

面對旅遊市場數位化趨勢，五福表示，今年已正式邁入數位轉型的「質變階段」，聚焦資安升級、電子簽章導入及Google Workspace企業生態系建置三大方向；其中在資安升級方面，強化多層次防禦體系，提升整體防護能力；電子簽章則用以減少紙本流程、提升簽署效率並強化資料保存安全性；另透過導入Google Workspace雲端協作平台，優化內部溝通與資料管理。

五福強調，最優質的旅遊體驗須建立在穩固的安全基礎之上，此次亦視為企業轉型的重要轉捩點，未來將持續投入資源於資安防護與員工資安意識提升，強化營運韌性，提供消費者更安全、可信賴的服務環境。

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