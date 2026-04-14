日勝生33.9億元館前聯貸案簽約完成 將打造27層大樓

上市公司日勝生（2547）宣布，成功完成「北市中正區公園段二小段246地號等28筆土地都市更新事業計畫案」33.94億元聯合授信案，為日勝生推動台北核心指標性都市更新案再添關鍵動能。

日勝生表示，此案由台灣企銀統籌主辦，並獲第一商業銀行、彰化商業銀行、農業金庫、樂天商業銀行及華泰商業銀行共同參與，超額認貸率達126%，顯示金融體系對日勝生長期開發實力與經營穩健度的高度肯定。

都更基地座位於中正區館前路與信陽街口，基地約608坪，規劃興建地上27層、地下5層鋼骨結構建築。

個案已完成100%整合，原所有權人包括國泰世華銀行、中油公司、唐榮鋼鐵公司等具遠見企業，採全區重建並以權利變換方式推動。

日勝生表示，隨著跨國企業與大型機構對高規格辦公空間持續提升，具備智慧化與永續特性的A級商辦，已成為市場主流趨勢產品定位上。

日勝生規劃以「城中晶綻 白綠雙輝」為主題，打造A級智慧綠建築辦公大樓，導入5G智慧營運管理系統，並取得綠建築標章及低蘊含碳建築認證。同時建築東側設計退縮超過2公尺，配置綠化景觀，串聯鄰近黎明公園，全面回應商業客戶對ESG、節能減碳與智慧辦公環境的需求。