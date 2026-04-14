台北停車全國最難！自有車位六都末 月租均價近3千元居冠

台北停車有多難。據官方調查顯示，北市自有車位比例僅55.6%，六都最低；平均找車位要花11.3分鐘，全國最久。供需嚴重失衡，推升月租均價至 2,979 元、平面車位均價 287.8 萬元，均居六都之冠。

統計顯示，台北市自有車位的比例僅55.6%，位居六都之末，新北市則是60.3%，桃園市73.2%，台中市71.2%，台南市70.5%，高雄市也有69%，北市有高達1/3的車主是長期租用車位，比例最高，若以車位租金水準來看，台北市租車位的比例中，有15%的每月停車費在4,500元以上，平均月租費用2,979元不僅是六都之冠，甚至是比其他區域高於一倍以上。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市車位明顯供需狀況較其他都會區更吃緊，現在存量最多的公寓產品，基本上多數都沒有提供車位，加上工作人口數量也多，甚至出現一個車位只租白天的分段出租現象，另外現在小面積整合開發多，受限基地規模與形狀，有些新推案也無法設計平面車位，只能設計機械車位，也往往造成銷售時的一個痛點，北市的車位不管是價格或是租金都是居高不下。

根據統計國人持有汽車，有4成是為了通勤，另外2成則是接送家人與小孩，一般家庭持有汽車已經是相當普遍的需求，不過現在車位價格也相當可觀，北市2025年平面車位價格287.8萬元，新北市204.3萬元，桃園市162.9萬元，台中市165.6萬元，台南市155.4萬元與高雄市204.8萬元。