阜杭豆漿、天仁茗茶、CAMA CAFE 攜手美科廢渣變黃金

美科攜手阜杭豆漿的豆粕、天仁茗茶的茶葉渣、CAMA CAFE的咖啡渣，透過科研技術「點石成金」，將台灣農業與產業廢棄物蛻變為兼具強效去污力與親膚性的環保天然洗劑，升級家事清潔。

在這場名為「渣的魔法」的品牌發表會中首度展示，美科同時也宣布兼具永續思維、創新理念的「與世界分潤」機制，訴求以價值影響力推動台灣在地的永續發展，顛覆洗碗是苦差事、農廢渣只能扔進掩埋場、長期深耕永續、以「感動生活、淨美世界」為使命的美科實業（Macrohi），今日正式發表全新永續家事清潔品牌 VEGANWELL 快樂鳥。

美科實業創辦人兼總經理陳俊偉表示，「如果不能為社會創造價值，那我們沒有存在的意義。VEGANWELL 是我們對社會最柔軟的承諾。這不只是一份愉悅的清潔體驗，更是『變廢為寶』的魔法，讓每一雙洗碗的手，在呵護家庭的同時，也溫柔地擁抱了這片土地」。

據統計，台灣每年產生約500萬公噸農業廢棄物，抱持著為環境減壓、為土地減負的目標，美科科研團隊主動深入產業各端點，發現了台灣農業廢渣用於洗滌中的可能性。透過與前處理廠商的協作，優化研磨與乾燥技術，將廢渣轉化為可再利用的原料。結合科研能力與產品開發，這些原料被重新編排成為新的產品，協力產業鏈完成廢棄物價值的「最後一哩路」。這個過程中汲取了產、學、研多方能量，更體現了台灣資源循環再造的綠色軟實力。

攜手阜杭豆漿、天仁茗茶、CAMA CAFE的「廢物轉生」術。VEGANWELL 品牌的誕生，源於一場關於「零廢棄」的集體共鳴。

美科此次宣布攜手台灣三大指標性的餐飲生活風格品牌：阜杭豆漿、天仁茗茶、CAMA CAFE，賦予過去被視為產業負擔的豆粕、茶葉渣與咖啡渣第二生命。

這些富含天然皂素、除臭纖維的「寶藏」，將會在 VEGANWELL 的配方中完美蛻變，成為具備去油、抑菌、護手三重功效的高效洗劑，落實「全循環、減廢棄」的永續願景，證明永續理念也能創造商業價值。

VEGANWELL 致力於推動「與世界分潤」的共好模式。透過將農業廢棄物轉化為高價值產品，有效降低環境外部成本與土地負擔，同時更深信「消費者賦權」的力量，將銷售額的 3% 投入定向社會責任回饋，讓消費者能依據個人理念，自主選擇捐助 RE-THINK（環境保育）、天使心（身心障礙者家庭服務）或大米缸（食農永續與社會關懷）等非營利組織。在這個體系中，永續不再是單向的捐款，而是雙向的價值創造。

消費者更能進一步轉化身份，成為「影響力經理人」，透過推廣永續理念產品獲得實質分潤，攜手共創具備經濟效益與社會關懷的共好生態。

品牌名「VEGANWELL 快樂鳥」寓意深遠：VEGAN 是向植物學習、順應自然的謙卑；WELL 則是人與環境在平衡中趨向更好的狀態。「快樂鳥」的命名靈感來自鳥類，牠們能聰穎地拾起被遺棄的枯枝、棉絮，卻能築成溫柔堅固的壘包，守護下一代。

美科攜手阜杭豆漿的豆粕、天仁茗茶的茶葉渣、CAMA CAFE的咖啡渣，透過科研技術「點石成金」。記者黃淑惠／攝影