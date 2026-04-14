快訊

與粿粿婚變…求償百萬「對方律師認願賠償」 范姜彥豐曝早知道王子逃兵

力拚「延長停火45天」…傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

AI互動10分鐘侵蝕1萬小時毅力？研究警告：人類會「加速放棄」

聽新聞
0:00 / 0:00

阜杭豆漿、天仁茗茶、CAMA CAFE 攜手美科廢渣變黃金

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
天仁總經理分析，天仁長期推動永續、創新理念，透過這次的合作將給茶葉渣第二生命。記者黃淑惠／攝影
天仁總經理分析，天仁長期推動永續、創新理念，透過這次的合作將給茶葉渣第二生命。記者黃淑惠／攝影

美科攜手阜杭豆漿的豆粕、天仁茗茶的茶葉渣、CAMA CAFE的咖啡渣，透過科研技術「點石成金」，將台灣農業與產業廢棄物蛻變為兼具強效去污力與親膚性的環保天然洗劑，升級家事清潔。

在這場名為「渣的魔法」的品牌發表會中首度展示，美科同時也宣布兼具永續思維、創新理念的「與世界分潤」機制，訴求以價值影響力推動台灣在地的永續發展，顛覆洗碗是苦差事、農廢渣只能扔進掩埋場、長期深耕永續、以「感動生活、淨美世界」為使命的美科實業（Macrohi），今日正式發表全新永續家事清潔品牌 VEGANWELL 快樂鳥。

美科實業創辦人兼總經理陳俊偉表示，「如果不能為社會創造價值，那我們沒有存在的意義。VEGANWELL 是我們對社會最柔軟的承諾。這不只是一份愉悅的清潔體驗，更是『變廢為寶』的魔法，讓每一雙洗碗的手，在呵護家庭的同時，也溫柔地擁抱了這片土地」。

據統計，台灣每年產生約500萬公噸農業廢棄物，抱持著為環境減壓、為土地減負的目標，美科科研團隊主動深入產業各端點，發現了台灣農業廢渣用於洗滌中的可能性。透過與前處理廠商的協作，優化研磨與乾燥技術，將廢渣轉化為可再利用的原料。結合科研能力與產品開發，這些原料被重新編排成為新的產品，協力產業鏈完成廢棄物價值的「最後一哩路」。這個過程中汲取了產、學、研多方能量，更體現了台灣資源循環再造的綠色軟實力。

攜手阜杭豆漿、天仁茗茶、CAMA CAFE的「廢物轉生」術。VEGANWELL 品牌的誕生，源於一場關於「零廢棄」的集體共鳴。

美科此次宣布攜手台灣三大指標性的餐飲生活風格品牌：阜杭豆漿、天仁茗茶、CAMA CAFE，賦予過去被視為產業負擔的豆粕、茶葉渣與咖啡渣第二生命。

這些富含天然皂素、除臭纖維的「寶藏」，將會在 VEGANWELL 的配方中完美蛻變，成為具備去油、抑菌、護手三重功效的高效洗劑，落實「全循環、減廢棄」的永續願景，證明永續理念也能創造商業價值。

VEGANWELL 致力於推動「與世界分潤」的共好模式。透過將農業廢棄物轉化為高價值產品，有效降低環境外部成本與土地負擔，同時更深信「消費者賦權」的力量，將銷售額的 3% 投入定向社會責任回饋，讓消費者能依據個人理念，自主選擇捐助 RE-THINK（環境保育）、天使心（身心障礙者家庭服務）或大米缸（食農永續與社會關懷）等非營利組織。在這個體系中，永續不再是單向的捐款，而是雙向的價值創造。

消費者更能進一步轉化身份，成為「影響力經理人」，透過推廣永續理念產品獲得實質分潤，攜手共創具備經濟效益與社會關懷的共好生態。

品牌名「VEGANWELL 快樂鳥」寓意深遠：VEGAN 是向植物學習、順應自然的謙卑；WELL 則是人與環境在平衡中趨向更好的狀態。「快樂鳥」的命名靈感來自鳥類，牠們能聰穎地拾起被遺棄的枯枝、棉絮，卻能築成溫柔堅固的壘包，守護下一代。

美科攜手阜杭豆漿的豆粕、天仁茗茶的茶葉渣、CAMA CAFE的咖啡渣，透過科研技術「點石成金」。記者黃淑惠／攝影
美科攜手阜杭豆漿的豆粕、天仁茗茶的茶葉渣、CAMA CAFE的咖啡渣，透過科研技術「點石成金」。記者黃淑惠／攝影

在這場名為「渣的魔法」的品牌發表會中，展示天仁兼具永續思維、創新理念。記者黃淑惠／攝影
在這場名為「渣的魔法」的品牌發表會中，展示天仁兼具永續思維、創新理念。記者黃淑惠／攝影

廢棄物 綠色 永續

延伸閱讀

證交所推永續理念 「咖啡渣再利用工作坊」實踐循環生活

7-ELEVEN地球日出招！點數3倍、燕麥拿鐵省一半 減塑成績單一次看

淨零轉型從信仰出發！環境部攜手大甲鎮瀾宮推動環保遶境飲食新文化

相關新聞

台北停車全國最難！自有車位六都末 月租均價近3千元居冠

台北停車有多難。據官方調查顯示，北市自有車位比例僅55.6%，六都最低；平均找車位要花11.3分鐘，全國最久。供需嚴重失衡，推升月租均價至 2,979 元、平面車位均價 287.8 萬元，均居六都之冠。

別被稗子毀了收成！老闆必修的「良莠不齊」洞察力：最小資源換取最大結果

身為一個有才之人，必須透過不斷努力，逐漸成為一個賢能的老闆，這就是老闆的成長過程，同時也必須具備幾項認知。 第一是對「良莠不齊」的理解。麥子和稗子（按：外表極類似麥子，裡面卻無實心的植物，並偽裝在麥田中，吸取麥子的養分，卻無法結出穀粒）總是混著生長。 下過雨後，稗子總會長得比麥子快，從遠處看就像是一整片稗子。此時須將目光專注於隱藏在其中的麥子，不讓稗子毀了收成階段。

阜杭豆漿、天仁茗茶、CAMA CAFE 攜手美科廢渣變黃金

美科攜手阜杭豆漿的豆粕、天仁茗茶的茶葉渣、CAMA CAFE的咖啡渣，透過科研技術「點石成金」，將台灣農業與產業廢棄物蛻變為兼具強效去污力與親膚性的環保天然洗劑，升級家事清潔。

日勝生33.9億元館前聯貸案簽約完成 將打造27層大樓

上市公司日勝生（2547）宣布，成功完成「北市中正區公園段二小段246地號等28筆土地都市更新事業計畫案」33.94億元聯合授信案，為日勝生推動台北核心指標性都市更新案再添關鍵動能。

房市沉澱期回歸居住質感 台中女力購屋占比突破五成

房市沉澱期回歸居住質感，台中女力購屋占比突破五成！根據聯徵中心最新統計，全台女性購屋占比持續成長，其中，台中市從2020年的48.1%成長到2025年的50.6%，顯示女性已成為台中房市不可忽視的決策核心。

天龍國驚現富豪買盤 年收逾4百萬躍升購屋主力

2025年房市寒流，剩什麼族群在買房？住商機構根據聯徵中心數據，2025年房貸申請人年收入分佈頗為鮮明，綜觀主要都會區皆以年收入百萬元以內的買盤位居大宗；不過北市購屋主力卻獨樹一格，年收入超過400萬元者占比達第二多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。