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「麥味登」迎來千店里程碑 贈餐券傳遞溫暖

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「麥味登」慶祝全台突破1,000家門市，揚秦國際企業董事長卓靖倫（左）捐贈1,000份早餐券傳溫暖。業者提供
「麥味登」慶祝全台突破1,000家門市，揚秦國際企業董事長卓靖倫（左）捐贈1,000份早餐券傳溫暖。業者提供

揚秦（2755）國際旗下主力品牌「麥味登」迎來品牌發展的重要里程碑。揚秦國際企業董事長卓靖倫強調，達成「千店」不是終點，而是麥味登邁向下一個精彩階段的起點。

為慶祝全台門市突破1,000店大關，麥味登於14日舉辦「千店同慶・溫暖傳遞」記者會。會中除宣布展開為期10天的會員抽獎活動，更現場進行公益餐券捐贈儀式，捐贈1,000份早餐券給「心路基金會」，將溫暖分享給社會弱勢族群，實際展現麥味登「溫暖每一天」的品牌精神及深耕在地的企業責任。

卓靖倫表示，麥味登在即將邁入40周年的前夕，達成了全台千店的目標，這1,000家店的背後，代表的是1,000個在地創業夢想的實踐，更是全台千萬名消費者對麥味登的支持與信任。

為了回饋這份支持並傳遞更多溫暖，麥味登特別捐贈1,000份早餐券給長年合作的公益夥伴「心路基金會」，期許透過街頭巷尾的每一家麥味登，將溫暖持續傳遞到社會的每一個角落。

除了公益行動，麥味登千店慶活動也實質回饋長期支持麥味登的百萬APP會員。從15日開始，將舉辦為期10天的線上抽獎，每天抽出1,000名會員，每人可獲得2 張相同的指定商品75折優惠券，品項涵蓋麥味登明星餐點；原塊嫩雞起司滿分堡、酸菜米腸握蛋捲餅及超厚雞肉起司蛋鬆餅堡等，總計發出2萬張「千店暖心券」。並同時啟動APP票券轉贈功能，APP會員可以將優惠券線上轉贈給親朋好友，分享喜悅。

麥味登將懷抱著「溫暖每一天」的初心，打造更完善的加盟創業平台、強化落實ESG永續經營，用數據精準服務顧客，並帶著這1,000家店的厚實經驗，持續引領台灣特有的早午餐產業邁向更健康、更專業的未來。麥味登將致力於走進每個人的生活，期許在台灣，平均每一萬人就有一家「麥味登」為大眾服務。

順應健康餐飲潮流，麥味登北部門市15日也將全新上架「元氣蛋白」系列，以蛋白塊取代傳統麵包，大幅減少了精緻澱粉的攝取，其中「原塊嫩雞起司蛋白堡」的蛋白質含量高達43g，打破傳統早餐高澱粉的印象，為消費者提供更純粹的蛋白質補給，讓蛋白質攝取從運動補給走向日常餐食，也為早午餐市場開啟了全新賽道。

心路基金會

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