亞洲生技大會7月中開展 美國 FDA 官員來台說明AI新應用

全球生技協會（BIO）共同主辦的「亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2026）」，將於7月15日至19日盛大舉行。今年以「亞洲創新，引領全球」為主題，並以「速度」為核心概念，「AI 整合力」為主軸，串聯全球之創新、投資、法規、及供應鏈，以打造加速生技創新產業化的國際平台。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年BIO Asia有三大特色，包括展現AI新時代快速商業化之新機會，彰顯亞洲生醫產業之新優勢、擴大國際、以及學研界之參與。

李鍾𤋮表示，生技產業的核心競爭力為「From Bench to Bed Side」的速度，也就是從學術研究轉化落實為病患用藥的時效，而AI科技提供了全新的加速整合能力，因此今年大會特別籌劃了多項研討會，希望能充分運用AI，串聯科研創新、投資、法規、及供應鏈各環節，展現加快生技創新產業化的新機會。

生物產業發展協會秘書長林治華表示，今年大會將邀請美國FDA官員來台說明AI在臨床試驗中的最新法規及準則。

針對AI在新藥開發中的應用，林治華說明，臨床試驗面臨的關鍵問題並非單純研究時間，而是病人招募與管理所耗費的時間，AI已可應用於病人條件比對與篩選，有助提升招募效率。

此外，在數據處理方面，AI也能加速大量臨床資料的分析，改善過去處理速度緩慢的問題。針對臨床過程中各類問題，亦可透過結合真實世界數據（real world data）進行輔助分析，提升判斷效率。

林治華指出，真實世界數據的分析本身具挑戰性，但目前已逐步導入AI工具協助處理。同時，包括監管機構在內，也開始運用AI提升審查效率，例如美國FDA已在審查流程中導入AI，使資料準備、演算法建立到最終審查各階段均可節省時間。

在法規方面，美國FDA與歐洲EMA亦已建立相關指引，提供AI應用於藥物開發與臨床試驗的標準依據。整體來看，AI正逐步導入臨床試驗各環節，有助於縮短時間並提升效率，但臨床試驗仍是新藥開發中成本最高的關鍵階段。

此外，今年大會無論在商機媒合、國際參與及區域合作規模上皆再比往年擴大。預估今年媒合邀約場次將突破10,000場，展覽規模達2,200個攤位，國家館與區域合作論壇參與國亦超過20國，顯示亞洲已成為全球生技產業關注的新市場，也大幅提升台灣在全球的能見度。

而近年來亞洲各國生技發展也逐步展現各自的特色及成果，例如最近台灣的TPMI大型精準醫療計畫成果，發表在全球領先的自然科學期刊Nature，受到全球矚目及高度興趣，這些特色項目也將在今年BIO Asia大會進一步發表及研討，以彰顯亞洲各國的生技產業創新特色。此外，為了提高活動培育新秀的教育功能，今年大會亦推出學生深度優惠方案，鼓勵學生及研究生積極報名參加，進一步強化產學及國際鏈結。

台灣生物產業發展協會理事長劉理成指出，亞洲之創新正可因應健康台灣及全球公衛醫療需求，讓面臨專利斷崖且急需創新藥物填補產品線空缺的國際大藥廠趨之若鶩。以台灣為例，昱展、國邑等各有價值數億美元的授權案；台灣最近核准的一款健保給付，每一藥費高達上億台幣的AADC缺乏症罕見疾病新藥，就是來自於台灣臺大醫院胡務亮醫師的基因治療新藥研發成果，是為學研商品化典範；而中研院在精準醫療及國際射月計畫蛋白體學的成果，也獲得最頂級學術期刊發表，吸引國際目光與肯定。

台灣生物產業發展協會副理事長馬海怡指出，為善用亞洲早期研發優勢，加快商業化速度，本屆大會特色在於以「速度（Speed）」作為核心規劃主軸，串聯創新論壇（Innovation Forum）之科技、投資高峰會（Investment Summit）之投資及企業建構，與區域合作論壇（Regional Collaboration Forum）之跨國法規協合環境，打造一個貫穿生技產業「全生命週期」的加速平台。從早期研發、臨床試驗、製造到市場導入，結合AI應用、CDMO與供應鏈整合、資本挹注及法規協合，加速創新商業化效率。以新藥為例，憑藉導入AI技術，憑藉亞洲CDMO、CRO產業鏈，導入加速審查機制等，藥物開發至進入市場時間可望縮短5到7年。

以創新論壇為例，透過AI與產業鏈整合，加速今年五大主題之進展，涵蓋藥物設計、非臨床測試，臨床試驗、整合製造與供應鏈，以及數據驅動決策，將有助於大幅縮短新藥開發時程並提升成功率，展現亞洲在全球創新競賽中的速度優勢。目前已有百餘位重量級講員將在論壇分享，包括國際醣分子權威前中研院院長翁啟惠博士；發現外泌體（Exosome）運作機轉獲得2013年諾貝爾獎得主藍迪．謝克曼（Randy Schekman）教授；以及生技連續創業家及投資者與公益倡議大師魯迪．鮑爾斯（Rudi Powels）。

投資高峰會則聚焦於在全球競爭加劇的環境中，加速資本導入並提升投資成功率。今年特別強調結合產業與資本的「Venture Building」新模式，展現新藥與醫材雙軌例證，並透過跨境投資、IPO市場、早期募資與併購策略，安排指標企業法說會（Road Show），為投資人與新創搭建資金與技術對接橋樑。

此外，以外泌體開發應用此一台灣特色為例，大會將串聯學術、產業、臨床各研討會，呈現外泌體國家隊完整陣容，解析學術研究最新進展，幫助建立臨床與產業應用的新標準； 也可揭示台灣外泌體產業翻轉近百年的傳妝品業業之成功案例；也將召開外泌體國際醫療教學與實作示範研討會，吸引醫學專家觀摩取經。

區域合作論壇（Regional Collaboration）及國家館部分，除了美國、加拿大、日本、澳洲、比利時、瑞士、印度以外，還新增各具特色的的波蘭、荷蘭、韓國、香港、與印尼的展示及參與，足見亞洲生技產業活絡，更勝往年。大會也將邀請各國產業協會代表共同舉辦座談，商討如何在法規制度、產業政策與投資機制，降低企業進入國際市場的門檻，提升亞洲整體競爭力。

劉理成表示，在產政學研醫各界協同努力下，台灣在全球生技產業的角色，正逐步提升，也呼應亞洲生技大會的規模連年成長的趨勢，在政策支持與產業基礎加持下，台灣正逐步從製造與研發基地，轉型為亞太生技創新與投資樞紐。他也表示，由於歷年成果備受肯定，在台灣舉辦的「亞洲生技大會」（BIO Asia-Taiwan），將成為每年國際上最重要的生技展會之一。