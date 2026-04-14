房市沉澱期回歸居住質感，台中女力購屋占比突破五成！根據聯徵中心最新統計，全台女性購屋占比持續成長，其中，台中市從2020年的48.1%成長到2025年的50.6%，顯示女性已成為台中房市不可忽視的決策核心。

這群高資產自住客對於細節的要求更甚以往，每天高頻率使用的住宅空間成為重中之重，具備「超規格」頂級配置的建案，在市場中展現了強大的競爭力。

市場進入沉澱期，品牌建商回歸建築本質吸引自住客目光。隨著短期投資客退出，建商規劃不再僅止於外觀，轉而強化住戶日常高頻使用的實質配備。

在追求超規格的億級豪宅戰場中，寶璽機構的作品向來是業界焦點。近期更與全球前三大、日本第一建築設計集團「日建設計」聯手，打造其在台灣首座超高層住宅「寶璽天讚」，這也是繼「寶璽天睿」之後，再度於七期市政中心推出的百坪以上國際級豪宅。

根據內政部實價登錄最新資料，該案榮登2025年億元預售市場成交之冠，顯見高端客層對其超規格規劃的高度認同。

為了襯托國際級建築美學，寶璽在內裝配備展現極致誠意。每戶配備英國皇室御用、義大利手工打造的千萬級廚具Valcucine，該品牌除台北指標豪宅「陶朱隱園」外，在中台灣目前僅有寶璽獨家採用。

指標新案「寶璽天讚」外廚空間更搭配獨步全球的Invitrum全玻璃廚身與中島系統，並整合德國Bosch全系列家電，將廚房打造為藝術展演空間，精準對位現代女主人對頂級生活質感的追求。

事實上，在台中七期頂級廚具的競爭早已進入白熱化。以高辨識度「酒店式御邸服務」吸引高資產族目光的雙橡園開發，長期選用德國頂級品牌Poggenpohl；大陸建設則在「大陸麗格」等案選用義大利精品Boffi。

代理多家頂級品牌的德廚集團近期也積極布局，除了原有的Poggenpohl、Snaidero外，今年更引進德國品牌Häcker，搶攻中高階市場。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分析，高端自住客層對品質的堅持，關鍵不在價格，而是建商能否提供「一步到位」的完整性。

對於具備高度審美與效率要求的買家而言，若標配不盡理想，交屋後仍需經歷繁瑣的二次裝修，不僅耗費時間成本，更會破壞建築設計的連貫感。精品建商若能將全球稀缺性的品牌納入標配，除了滿足精緻生活需求，更能提升社區長期的資產價值。

樺品集團執行長曾俊豪指出，在通膨與營造工資齊漲下，二次裝修的隱形成本常高過配備價值，「一步到位」已成為屋主最高明的理財決策。

隨著現代住宅客、餐、廚空間界線趨於模糊，廚房已從單純烹飪區進化為居家社交與美學核心，更是展現屋主品味與生活秩序感的關鍵。新一代自住客已從追求坪數轉向精準的機能配置，透過建商提供的一步到位硬裝，能在有限空間內實現居住質感的極大化。