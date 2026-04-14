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別被稗子毀了收成！老闆必修的「良莠不齊」洞察力：最小資源換取最大結果

聯合新聞網／ 金炯坤
在組織擴張過程中，「良莠不齊」是必然的常態。稗子雖然生長快速且吸取養分，但賢能的老闆不會因表面的繁雜而自亂陣腳。職場上班族工作順利示意圖。圖／AI生成
在組織擴張過程中，「良莠不齊」是必然的常態。稗子雖然生長快速且吸取養分，但賢能的老闆不會因表面的繁雜而自亂陣腳。職場上班族工作順利示意圖。圖／AI生成

身為一個有才之人，必須透過不斷努力，逐漸成為一個賢能的老闆，這就是老闆的成長過程，同時也必須具備幾項認知。

第一是對「良莠不齊」的理解。麥子和稗子（按：外表極類似麥子，裡面卻無實心的植物，並偽裝在麥田中，吸取麥子的養分，卻無法結出穀粒）總是混著生長。

下過雨後，稗子總會長得比麥子快，從遠處看就像是一整片稗子。此時須將目光專注於隱藏在其中的麥子，不讓稗子毀了收成階段。

大是文化出版《擠出獲利：20年來，為無數大老闆與CEO一對一授課的經營教練，從擠出現金活下來，到基業長青年年賺》，作者：金炯坤
大是文化出版《擠出獲利：20年來，為無數大老闆與CEO一對一授課的經營教練，從擠出現金活下來，到基業長青年年賺》，作者：金炯坤

第二是對「平均」的正確理解。組織的平均對個人來說毫無意義。要注意不該以此平均輕易評價個人。

尤其，對於能創造出組織平均以上成果的個人，應給予新的課題培養他們的挑戰意識；而在平均以下的人，則找出對策，創造出讓他們發揮潛能的工作環境。

第三是「減少組織成果的偏差」。在評價團隊時，平均越高，偏差越小，越能有效的經營組織。基於此考量，在取得一定以上的平均成果時，要找出並加入能維持該成果，同時減少組織偏差的流程。

即使是取得相同的成果，偏差越小則越能顯著節省成本。「提高平均→減少偏差→提高平均→減少偏差」如此反覆才能達到有效的組織營運。

第四是「掌握關鍵變數」。商務並非追求滿分，而是一個以80到85為目標的遊戲。

因此，若能在眾多影響成果的變數中，發揮細膩的洞察力，找出一、兩個對結果影響最大的關鍵變數，就能同時提高效果與效率。

企業若將力量與資源集中在此，越能引領企業迎來正向的結果。

（本文摘自大是文化出版《擠出獲利：20年來，為無數大老闆與CEO一對一授課的經營教練，從擠出現金活下來，到基業長青年年賺》，作者：金炯坤）

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