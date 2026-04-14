越南來台旅客人次達42.6萬 觀光署率團進軍河內 VITM 旅展攬客

越南觀光客來台持續增加，根據交通部觀光署統計2025年越南來台總人次達42.6萬大關，較前年度大幅成長15%，觀光署為吸引更多遊客來台，國內航空公司、旅行社、飯店、遊樂區及公部門等17個單位、共41人組成台灣觀光代表團，於4月9日至12日赴河內參加第15屆「越南河內國際旅展VITM」，邀請近百位越南旅行社及觀光業者前來洽談，並展示最新台灣旅遊產品，以持續深化台越觀光業者合作。

根據越南統計總局資料，越南2025年GDP成長高達8.02%，為東南亞成長最快的經濟體，2025年越南出境旅遊人數達670萬人次，較前一年度增長26.4%，展現極佳市場潛力。

觀光署於河內國際旅展設置台灣館，延續「Taiwan—Waves of Wonder（台灣魅力・驚喜無限）」品牌精神，主打「台灣不打烊」的無限魅力，強調台灣一年四季、全天候皆能提供安全便利且充滿熱情的深度旅遊，邀請越南民眾探索多樣台灣Ways。展期間除規劃虎劇團扯鈴演出、花式調酒及捏麵人等精彩表演及DIY體驗，更祭出「名人行銷」策略，於4月11日邀請越南市場台灣觀光代言人—越南人氣偶像ISAAC親臨現場表演，與粉絲遊戲互動。ISAAC與台灣淵源深厚，最受歡迎的MV正是來台取景，期盼藉由其超高人氣與現場互動，將台灣的多元美好分享給越南粉絲，進一步引爆越南來台旅遊熱潮。

依據觀光署統計，2025年越南旅客來台目的，除觀光旅遊外，「企業獎勵旅遊」、「會議」及「展覽」的人次均較前一年度顯著成長，顯示越南市場來臺多元且潛力無限。代表團於4月7日在河內 Meliá Hanoi 飯店辦理台灣觀光推廣會，業者關心最新觀光資源與企業獎勵旅遊等利多資訊，旅遊交易會促成逾2,000場洽談。透過精準對接越南當地業者，建立台越雙方互信的實質合作平台，全力搶攻高端、商務與會展旅遊商機。

觀光署期盼透過本次VITM國際旅展與B2B推廣會的雙管齊下，結合航空量能與在地業者的緊密合作，進一步擴大越南來台旅遊市場，共創台越觀光產業共榮共好的雙贏局勢。