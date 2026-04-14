麗晶精品母親節檔期登場 引進 CYBEX 快閃挹注精品消費力

百貨零售業年度最受矚目的母親節檔期正式啟動，各家業者優惠盡出搶攻孝親商機，擁有「全國精品首府」之稱的麗晶精品，4月28日至5月14日推出「母親節購物禮讚」，匯聚珍稀珠寶、時尚華服與星級美饌禮盒，打造一站式選購體驗。活動期間單筆消費滿50,000即贈送2,500元精品現金禮券、或4,000元晶華酒店現金禮券，多家銀行也加入回饋行列，刷卡優惠最高可達10%。

多重滿額贈包括SISLEY唇膏、BVLGARI香氛及COAST泰味之境雙人套餐，消費滿100萬再贈晶華酒店兩天一夜住宿券，期間消費總額前三名更可獲得晶華酒店名人套房住宿與沐蘭SPA經典療程，為母親獻上兼具品味與心意的節慶獻禮。

「母親節購物禮讚」期間，麗晶精品邀請到德國精品嬰幼兒用品品牌CYBEX於地下二樓挑空區快閃，期間將展售該品牌全新聯名系列「CYBEX by Jeremy Scott」嬰兒車，設計師以50年代美式懷舊文化為靈感，將復古餐廳與經典汽車元素轉化為前衛設計語彙，融入流線型尾翼、鍍鉻金屬細節與鮮明綠松石色調，重新詮釋嬰童用品的美學高度。活動期間於CYBEX麗晶快閃店累積消費滿60,000元，即可獲贈限量「新生兒好禮選物禮盒」。

珍稀珠寶腕錶方面，被譽為「鑽石之王」的HARRY WINSTON帶來海瑞溫斯頓Forget-Me-Not鑽石項鍊，以璀璨鑽石花朵詮釋永恆律動與恆久之美。BVLGARI則以B.zero1 Rock系列玫瑰金鑲鑽手環，從陶瓷與大理石的創新演繹到多種貴金屬、精鋼色調的探索，展現世代經典傳承。

頂級時尚逸品方面，BRUNELLO CUCINELLI以條紋棉針織馬球衫與百慕達短褲，詮釋輕盈義式休閒。LORO PIANA 2026 SS Opal Rain System亞麻外套，融合機能與細緻觸感。KITON推出羊毛+絲格紋西裝外套，呈現極致剪裁的俐落造型。MAX MARA植物印花洋裝，描繪柔美夏日風格。ETRO柔杏繁花針織上衣及百褶長裙，展現浪漫圖騰美學。

此外，麗晶精品美食聚落呈現層次豐富的美饌饗宴。米其林一星IMPROMPTU迎來八年大規模改裝與品牌再造，從空間、料理到用餐細節全面優化，以更沉穩自在的姿態帶來更從容細膩的用餐體驗。當代海岸料理COAST泰味之境第二季集結泰國六間亞洲50大、米其林星及指標餐廳，打造如藝術品般的泰式盛宴。米其林一星CIRCUM-以法式技法詮釋中式韻味、日本大阪米其林一星FUMEE的精緻燒鳥體驗、初魚鮨則呈現傳統江戶前壽司工藝，為母親節餐桌提供多元選擇。

溫馨大餐後的甜點也是不容錯過，法國精品甜點品牌PIERRE HERMÉ攜手適逢100周年的小熊維尼推出全球首發的六入馬卡龍書型盒限定禮盒。紐約頂級貴婦甜點LADY M推出五月限定的「玫瑰千層蛋糕」，餅皮間帶有玫瑰花香的卡士達最上層淡粉鏡面則灑上片片玫瑰花瓣，每一口都能感受花香在口中優雅釋放。

法國頂級巧克力JEAN-PAUL HEVIN推薦溫柔時光夾新可可禮盒，融合果香與堅果風味，展現法式工藝的優雅詮釋。采采食茶則獻上光羽-荔枝貴妃糖禮盒，以東方茶韻結合細緻甜點語彙，傳遞溫潤心意。百年餅舖舊振南寵愛媽媽推出紅心芭樂米蛋糕，以經典糕餅工藝融入在地果香，呈現溫暖細膩的節慶滋味。