天龍國驚現富豪買盤 年收逾4百萬躍升購屋主力

2025年房市寒流，剩什麼族群在買房？住商機構根據聯徵中心數據，2025年房貸申請人年收入分佈頗為鮮明，綜觀主要都會區皆以年收入百萬元以內的買盤位居大宗；不過北市購屋主力卻獨樹一格，年收入超過400萬元者占比達第二多。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，房市買盤回歸自住，令首購買盤穩居主力，惟北市高資產族群集中，在全台去年經濟表現強勁之際，更刺激金字塔族頂端人口的置產意願。

根據聯徵中心資料顯示，2025年全台申貸人的年收入結構中，以60至80萬元者占比達到16.6％最高，其次為40至60萬元、80至100萬元兩大族群，他們分別以占比15.2％、15％次之；綜觀除北市之外的五大都會區，申貸人年收入前三名結構與全台相符，皆集中在40至100萬元這區間，其中五都購屋人年收入占比最多族群，也都是年收入60至80萬元者，顯示年收百萬元以內的首購年輕族群，為近期房市買盤主力。

賴志昶認為，自2024年9月央行推出第七波信用管制措施以來，政府打房奏效，令全台掀起「金龍（央行總裁楊金龍）海嘯」，時至今日，投資與置產客群散去，市場買盤僅剩自住風氣；此外，銀行方限貸氛圍下，僅有首購族群較不受貸款審核壓力，令此類族群宛如手握「免死金牌」，能在房市趨冷環境之下順利置產。

值得注意的是，據統計，全台房價最高的北市，其購屋族群結構明顯與全台不同，以年收入80至100萬元者占比最高，並以年收入逾400萬元的高資產族群次之，第三名才是在全台與其他五都皆獨佔龍頭的年收入60至80萬元族群。

住商不動產北市區協理錢思明補充，北市寸土寸金，房價基期較高，能入手台北市門牌者非富即貴，尤其在房市趨冷環境之下，除非有極高資產實力，或有財富傳承的晚輩，才較有餘裕能入手北市房產；同時，去年全台受惠於半導體與科技產業加持，經濟表現強勁，金字塔頂端人口面臨全球局勢詭譎多變，多有置產抗通膨的想法，因此在股市收穫滿滿現現金後，投入較穩定的不動產市場。

賴志昶提醒，在全台限貸氛圍之下，民眾購屋除需審慎評估自身還款能力，並預留充足的自備款與周轉金，同時更應密切留意各家銀行在核貸成數、寬限期與利率上的調整，