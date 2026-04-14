綠舞聯手斑比山丘 宜蘭最萌行程回歸！超殺聯賣專案開搶

睽違5年，宜蘭綠舞國際觀光飯店再度攜手在地人氣景點「斑比山丘」推出「綠舞 x 斑比山丘 夏日旅遊趣」聯賣住房專案。即日起開放訂房至2026年6月20日，推出雙人與四人房型專案，每人最低2,272元起，搶攻佳節連假旅遊市場。此次專案串聯綠舞與斑比山丘兩大宜蘭人氣景點，從日式園區的悠閒步調，到萌寵互動的療癒時光，為旅客打造豐富又放鬆的兩天一夜行程。

旅客入住綠舞後，可沉浸在日式主題園區的悠閒氛圍中。無論是換上浴衣漫步園區、體驗和菓子與抹茶的日式風情，或走進擼LALA Sweets，感受撸貓咖啡廳的療癒氛圍，享受雙人下午茶；亦可前往黑RURU CAFE，在黑白色系空間與笑笑羊陪伴下，體驗別具風格的午茶時光，店內也可選購近期爆紅的杜拜巧克力Q餅，每顆售價120元，讓人在午後自然放慢步調，感受更悠閒的度假節奏。飯店另規劃滑索體驗、手作DIY與大人小孩都喜愛的跳跳床體驗，讓行程從靜態體驗到動態玩樂都更加完整，大家都能找到適合自己的旅行節奏。

而距離綠舞車程僅約20分鐘的「斑比山丘」，自開幕以來人氣不減，是不少旅客規劃宜蘭行程時的熱門去處。園區內除了可與熱情親人的梅花鹿近距離互動，不到一歲的小小水豚也是最受歡迎的療癒主角，圓滾滾地靠近身邊，摸一摸還可能舒服到翻肚；再加上招牌大耳、表情討喜的迷你驢，也成為大小朋友爭相拍照的可愛焦點。即日起，園區同步推出限定企劃「小小畫家・動物藝廊計畫」，邀請孩子揮灑創意、盡情作畫。從綠舞的日式園區景致，到斑比山丘的萌寵互動體驗，兩個各具特色的宜蘭人氣景點，透過此次聯賣專案串聯，也讓兩天一夜行程多了更多值得回味的停留片刻。

本次專案依房型提供斑比山丘專屬大禮包，讓旅客在遊程結束後，也能把這趟宜蘭小旅行的回憶帶回家。玥雙人客房提供門票、御守及旅行吊牌；嵐四人客房則提供門票、御守、旅行吊牌，另加贈造型貼紙與造型磁鐵。禮包設計也藏有小巧思：御守呼應綠舞的和風氛圍，像是一份帶著祝福感的小紀念；造型貼紙像替旅程留下記號，貼在行李箱或隨身物品上，都能延續旅行中的心情；旅行吊牌與磁鐵則讓旅途中的療癒片刻，不只停留在照片裡，也化為能帶回日常的專屬收藏。