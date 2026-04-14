房市寒流誰在買房？聯徵數據曝主力：領這種月薪的人

房市寒流中，什麼族群在買房？住商機構根據聯徵資料，觀察2025年房貸申請人年收入，除北市外，其他五都皆以年收入80萬元以內的買盤位居大宗；北市第一名為年收80萬到100萬，第二名則是收入超過400萬元。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，房市買盤回歸自住，首購買盤穩居主力，惟北市高資產族群集中，在全台去年經濟表現強勁之際，刺激金字塔族頂端人口的置產意願。

根據聯徵中心資料顯示，2025年全台申貸人的年收入結構中，以60至80萬元者占比達到16.6％最高，其次為40至60萬元、80至100萬元兩大族群，他們分別以占比15.2％、15％次之。

綜觀北市之外的五大都會區，申貸人年收入前三名結構皆集中在40至100萬元這區間，其中五都購屋人年收入占比最多族群，都是年收入60至80萬元者，顯示年收80萬元以內、月薪6~7萬的首購年輕族群，為房市買盤主力。

賴志昶表示，央行推出第七波信用管制措施，加上銀行因水位問題限貸，僅有首購族群較不受貸款審核壓力，令此類族群宛如手握「免死金牌」，能在房市趨冷環境之下順利置產。

值得注意的是，全台房價最高的北市，其購屋族群結構明顯與全台不同，以年收入80至100萬元者占比最高，並以年收入逾400萬元的高資產族群次之，第三名才是在全台與其他五都皆獨佔龍頭的年收入60至80萬元族群。

住商不動產北市區協理錢思明補充，北市房價高，加上房貸管制，除非有極強資產實力，或有財富傳承的晚輩，才較有餘裕能入手北市房產。

另一方面，去年全台受惠於半導體與科技產業加持，經濟表現強勁，金字塔頂端人口面臨全球局勢詭譎多變，多有置產抗通膨的想法，因此在股市收穫滿滿現現金後，投入較穩定的台北不動產市場。