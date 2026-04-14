退輔會副主委陳進廣拜會嘉義企業 串聯在地資源開拓職涯

退輔會副主任委員陳進廣日前拜訪嘉義兆品酒店與嘉義郵局，與總經理宋滿金、局長陳雍宗會面。雙方針對退除役官兵就業、社會安全防護及獨居長者關懷達成多項合作共識。兆品酒店不僅優先聘用榮民、認養自強學子，未來廚藝團隊更規畫走入榮家，親手為長輩烹煮料理。

陳進廣表示，退輔會近年鏈結在地企業，致力為退除役官兵開拓優質職涯。他認為宋滿金帶領酒店成為標竿，並將關懷轉化為實際行動，是社會資源整合的重要力量。此外，嘉義榮服處與嘉義郵局建立聯合防詐機制，針對異常提領即時通報，並加入安心御老平台，共同守護獨居長者安全，陳進廣也頒贈獎狀說明政府對此做法的重視。

宋滿金在會談中表示，企業的力量不應僅止於捐款數字，更在於溫暖的陪伴與機會的創造。她坦言過去對榮服處較陌生，但在處長許淑菁媒合下，感受到榮民對社會的奉獻。目前酒店已簽署就業合作備忘錄，讓退除役官兵發揮軍中養成的高執行力與紀律感，看見同仁在職場找到價值並服務旅客，是企業與社會共榮的體現。

兆品酒店近年獲環保旅館認證及觀光署四星級評鑑，在服務與永續經營表現穩定。未來退輔會將持續精進數位照護與就業媒合，期待更多企業加入友善就業環境，協助退除役官兵順利融入社會。

退輔會副主委陳進廣（左二）拜會嘉義企業，串聯在地資源開拓職涯。圖／嘉義榮民服務處提供