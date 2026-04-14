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布局觀光兆元產業 觀光署關鍵人才培育計畫強化產業核心競爭力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為衝刺2030年觀光產值兆元目標，並以人才培育作為推動產業升級與轉型之關鍵引擎，交通部觀光署2026年度續辦理「觀光產業關鍵人才培育計畫，」。以「永續韌性x數位創新」為核心主軸，針對旅行業、旅宿業及觀光遊樂業三大領域，甄選60位高階菁英赴日本及泰國訪學。即日起至5月12日止開放報名，邀請觀光產業中高階管理人員共同接軌國際趨勢，深耕產業軟實力。

觀光署表示，觀光資源的內涵不僅限於自然美景與文化底蘊，更是旅遊服務品質與經營軟實力的具體展現。觀光產業面對全球政經局勢變遷，唯有透過系統化的人才培育，厚植產業韌性，方能達成永續發展目標。

觀光署進一步指出，人才培育不僅在於提升個人能力，更將透過企業導入創新服務模式與數位應用，帶動觀光產品升級與附加價值提升，強化整體產業營收動能。本年度培育計畫以「永續韌性x數位創新」為課程主軸，規劃高階主管養成班及中階主管培訓課程，藉由專業化與主題性課程，持續為觀光產業深耕培育優質人才。

人才培育計畫中深受業界推崇的「高階主管養成班」，本年持續引進國內外頂尖大學系統化師資，帶領學員學習管理新知及觀光產業永續發展與數位科技等新趨勢。為接軌國際，完成國內課程後，規劃旅行業組至日本東北地區、旅宿業組赴泰國曼谷及清邁、觀光遊樂業組前往日本關東地區訪學行程，期盼藉由觀摩國外知名企業永續經營及數位創新作為，激發企業經營新思維。

除高階主管養成班，於北、中、南、東各區開辦的「中階主管培訓課程」亦有重大突破。為優化整體觀光產業鏈，由單一業別培訓進一步升級為整體產業鏈培育，強化區域整合與跨域合作能力，本年度首次開放觀光圈及觀光工廠等相關產業參與，優先培訓具備國際接待潛力的業者，並開設敘事行銷、款待體驗設計及AI工具應用能力等主題課程，以提升觀光服務品質與落實新科技應用。

交通部觀光署指出，自2015年推動「觀光產業關鍵人才培育計畫」以來，已成功培訓逾5千名中高階主管。此計畫不僅有效提升從業人員的專業知能，厚植產業整體人力資本，更成功串連產官學界，建構出強大堅實的產業夥伴網絡，攜手帶動臺灣觀光共榮發展。

未來將持續以人才為核心，結合產業升級、數位轉型與國際市場布局，推動觀光由人次成長邁向價值提升，實現觀光質量並進發展。另外高階主管養成班甄選公告及中階主管培訓課程相關資訊，請至「115年觀光產業關鍵人才培育計畫」網頁查詢。另為使有意參加高階主管養成班的從業人員瞭解報名甄選方式及訓練內容，觀光署預計在4月22日，於中華民國職業訓練研究發展中心1108教室舉辦甄選說明會。

人力 日本 交通部

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