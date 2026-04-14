漢翔獲賴清德總統接見 表揚數位轉型十年成果

漢翔去年度參加數位發展部指導的「2025 IT Matters Awards」，榮獲「數位轉型獎」，今日特獲賴清德總統接見，由漢翔總經理莊秀美代表公司接受表揚。

府方表示，此次接見除表達政府對獎項的重視，也象徵「IT Matters」已逐步成為國家與產業最具共識的重要價值。

總統賴清德指出，「IT Matters」的得獎人，皆展現科技創造價值，也正在改變社會，讓生活變得更好。政府推動「AI新十大建設」，目標在2040年前創造超過15兆元產值，協助百工百業導入AI。更強調，台灣的「未來整備度」已名列世界第三，期待結合政府與產業界的力量，一起為國家的整體競爭力打拚。

漢翔自2015年啟動數位轉型，十年磨一劍，已成功從「製造漢翔」大步邁向「智慧漢翔」。漢翔總經理莊秀美表示，公司的數位轉型在董事長指導下推動，更仰賴各級主管親力親為的要求及全體同仁的反饋與配合，而今獲得總統親自肯定，無疑是對公司最大的鼓舞。

獲獎的「航太AIxWARE數位轉型製造資安雙軸智慧平台」，是以漢翔多年深厚的航太製程經驗為基礎，整合AIOT機聯網、AI與MES等技術，更兼顧ESG與資安，成功商品化為服務型產業平台，並擴大導入生成式AI應用，帶來可視化、生產最佳化與可預測化等效益。管理者能即時掌握機台數據，並以AI輔助做出正確決策。

從產業效益來看，AIxWARE已串聯超過60種廠牌、逾2000台機台及控制器，產線稼動率平均提升20%，每年節省8%以上能源消耗，還導入77項生成式AI應用，年節省約13萬工時，大幅提升營運效率。目前已成功協助塑膠射出成形、精密加工、水五金、醫療器材等產業，輔導40家以上廠商進行數位轉型，這些努力與貢獻高度契合「IT Matters」精神。

莊總經理強調，讓工作更有效率，並且為客戶帶來更高品質的服務，是我們推行的目標，獲獎只是一個開始，未來公司將持續精進。

此外，身為國防與國際航太供應鏈的要角，漢翔是台灣首家通過美國CMMC Level 2軍規資安驗證的廠商，以軍規為台灣立下里程碑，做到資安高標準、客戶有信心。

目前，數位轉型已明確列為漢翔發展策略之一，除了開發大型應用平台，公司內部正舉辦「AI創新應用黑克松競賽」，透過評選與獎金制度，鼓勵各部門將AI工具深入應用在工作場景中，由內而外徹底落實「IT Matters」、「AI for All」的理念。未來，漢翔將持續推動數位創新與產業升級，讓台灣的製造業更加聰明、安全與有效率。