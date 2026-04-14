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創業之星選秀 快來報名／台大創創執行長林文欽：人脈是新創重要資源

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
台大創創中心執行長林文欽。台大創創中心／提供
台大創創中心執行長林文欽。台大創創中心／提供

經濟日報主辦第十屆「創業之星選秀大賽」即日起受理報名，合作單位台大創意創業中心執行長林文欽看好近年政府支持，創業者獲得資源增加，鼓勵團隊參加競賽。他指出，獲獎團隊加入台大創創中心加速器，「台灣大學」代表的企業人脈，將是新創團隊重要的起步資源。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。

今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位為中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

林文欽指出，近期雖有「創業遇逆風」的說法，但正面消息也有政府大力支持新創，推動多種補助，比起五年、十年前，近期新創成立後，在前三到五年會獲得比較多補助計畫支持，也有多個中央和地方的加速器可以參加，資源較多，也支持很多新創繼續努力。

林文欽身兼天使投資人，也經營新創社群。他觀察創業新興趨勢，包括近幾年生成式AI、代理AI興起，創業題目有很大的改變，報名AI軟體、AI軟硬整合的項目居多；其次是AI也進入垂直領域，製造業導入AI自動化是最近較熱門的趨勢；最近新起的領域包括防禦科技、太空科技都用到晶片，這是台灣的強項，相關的IC設計與應用也是創業者關注方向。

林文欽指出，台灣與國際間大型創投最近對防禦科技都有興趣，包括前幾年開始的機器人、無人機最近也獲得關注。

AI醫療應用是這幾年美國創投也高度關注的項目，台大創創加速器招募的新創，也有因AI跨界進入醫療產業，擴及再生醫療、基因庫等項目，讓技術進展加快。

他表示，台大創創加速器相較於其他加速器，最大不同是「台大」的品牌，能鏈結台大校友人脈，很多畢業校友也會先找台大新創團隊合作。林文欽強調，新創和企業合作很重要，新創固然要募資，但重點是產品與服務能對接產業需求，成為台灣、甚至國外產業的供應鏈更重要。

本屆賽事即日起至5月15日（五）23：59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/innovation/index.html

臺灣企銀 台灣大學 機器人

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