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大同成立全球控股公司

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同（2371）積極拓展海內外業務布局，昨（13）日公告投資審議會通過，將成立「大同全球控股股份有限公司」，作為集團推動全球化策略的關鍵平台。

業界解讀，大同此舉主要是為了整合其分布於東南亞、中國、日本美國等地的海外子公司，藉由控股平台強化集中管理並提升投資效率，以符合大同目前積極開拓海外市場的目標。

大同本次設立新公司案係經內部核決通過，初期規畫注資100萬元，並持有該公司100%股權。業界指出，大同先前已與美國本土電力設備開發商GIS（Grid Infrastructure Solutions）公司達成策略聯盟，隨控股公司成立，未來可望更靈活地尋覓海外併購與投資對象，藉此達到快速拓展國際事業版圖的目的。

對於成立控股公司的考量，業界分析，大同透過設立獨立控股平台，有助於投資決策與行政運作更具效率。未來該公司可針對具體投資對象進行更即時的評估與執行，不僅能提升海外項目的營運效率，亦能增加海外布局的靈活性，強化集團在國際市場的應變能力。

根據公告，大同目前帳上營運資金為86.9億元。儘管有價證券投資占總資產比例約75.33%，反映出集團轉向控股架構的資產配置特性，但穩健的現金頭寸仍能提供集團在開拓海外市場時，具備相應的財務調度與動員能力。

展望後市，法人表示，大同透過成立全球控股公司，將集團資源由國內延伸至國際市場。在重電與綠能業務訂單能見度高漲之際，該平台將成為大同推動海外購併與策略結盟的關鍵引擎。

美國 日本 大同

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