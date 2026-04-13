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台中房仲市場進入盤整期 但新血入局意願依然強勁

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
具備實力的業者正加速搶佔市場版圖。台中市房仲公會提供
具備實力的業者正加速搶佔市場版圖。台中市房仲公會提供

台中房仲市場換血中？根據台中市不動產仲介公會最新資料顯示，2025年台中房仲店頭總數為1,512家，雖較2024年的1,558家減少46家，但全年實際上仍有96家新店掛牌營運，顯示即便在市場盤整期，新血入局的意願依然強勁。

而今年第1季剛結束，「新陳代謝」的趨勢仍持續上演，截至2026年3月底，台中市房仲公會會員家數微幅降至1,478家，家數雖然隨著市場波動，但展店火力並未熄滅，單是2026年4月的第一周，台中便已有3家新仲介店頭接力掛牌，反映出具備實力的業者正加速搶佔市場版圖。

台中市不動產仲介公會理事長林志雲指出，目前仲介業家數的變動多屬正常「汰弱留強」。他分析，部分不適合產業競爭的從業人員，會趁著房市冷淡之際順勢轉職，這也讓「留下的團隊專業度更高」。

林志雲強調，台中擁有全台最密集的重劃區與建設題材，房仲業的服務量能依然穩健，目前的轉變並非單向萎縮，而是正朝向更高品質、品牌化的方向進行重整。

市場信心的回溫也反映在成交數據上，受限於2025年全台買賣移轉棟數萎縮至26.1萬棟的九年新低，然而，2026年3月台中市單月建物買賣移轉棟數已回升至3,195棟，較2月份1,875棟大幅成長70%，雖然2月份有農曆春節、工作日較少，但市場普遍解讀，這已是信心回穩的明確跡象。

此外，央行針對第二戶限貸令微幅鬆綁至六成，也讓原先觀望的剛性需求買盤逐步回流，成為業者敢於在4月密集展店的關鍵支撐。

在這一波逆勢布局中，最具指標性的案例為千萬房產教練、慕義地產總經理翁維隆，斥資千萬元在七期精華區打造旗艦仲介店，導入結合共享平台與自媒體經營的「美式經紀人2.0」概念。

該店已於2026年3月正式登場，翁維隆表示，選擇在七期展店是看準其極高的品牌曝光度，並能就近服務高資產客戶。他直言：「房市不好，還是要拚一把。」顯示專業經紀人透過轉型與深耕品牌，仍能在市場盤整期開創新的經營格局。

台中房仲市場即便進入盤整期，新血入局的意願依然強勁。台中市房仲公會提供
台中房仲市場即便進入盤整期，新血入局的意願依然強勁。台中市房仲公會提供

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