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1980愛的迴響台中站盛大開幕 建築巨擘化身心靈捕手

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山於1980愛的迴響公益行動巡迴展上致詞。業者提供
麗明營造董事長吳春山於1980愛的迴響公益行動巡迴展上致詞。業者提供

台北首站圓滿啟動之後，由財團法人「張老師」基金會主辦，並聯手龍寶建設、生產力建設、麗明營造共同發起的「1980愛的迴響—公益行動巡迴展」，13日正式移師台中市政府惠中樓中庭，企業界聯手導入AI轉型，守護社會韌性。

本次台中場展出，特別規劃「1980愛心天使」啟動儀式，由衛生局長曾梓展代表市政府，偕同張老師基金會董事長葛永光、張老師台中中心主任委員暨龍寶建設董事長張麗莉、麗明營造董事長吳春山及生產力建設董事長張忠弘共同簽署宣言，象徵集結全社會力量守護心理健康。

曾梓展特別向投入公益的三位企業藝術家及張老師基金會表達深切謝意。曾梓展強調，青少年心理健康是現今社會的關鍵課題，特別是現代年輕人面對極大的心理壓力，而校園諮商資源卻嚴重不足，甚至有學生求助需排隊長達一個月，對高風險族群而言極其危險。

曾梓展高度肯定企業界捐贈並改裝「行動張老師」諮詢專車的義舉，讓服務打破空間限制，直接深入校園、社區，甚至遠赴花蓮地震災區提供即時支援。他認為，數位輔助與科技力量的加入，將是未來心理健康防護網的重要里程碑。

張老師基金會董事長葛永光指出，現代年輕人心理壓力與低出生率息息相關，因此基金會這幾年致力於青少年心理輔導，並透過企業界贊助的校巴，主動將輔導帶進社區與偏鄉。

他更正式開啟基金會數位轉型計畫，未來將推出AI數位機器人提供第一線接觸，透過科技力量提供更即時、無間斷的初步引導，建構一個更全方位的社會心理安全網。

本次展覽，展現了三位建設業藝術家的藝術面貌。張麗莉以《乘願再來》展現慈悲與柔韌，她在現場感性分享，擔任台中張老師主任委員已12年，對基金會培訓義務張老師人員的嚴謹態度深感佩服。

張麗莉指出，義務張老師可不是人人想當就能當的，必須經過三個階段，總計至少九個月的嚴格培訓才能勝任。她認為，若沒有經過專業訓練，無法提供求助者最好的協助，因此她選擇以支持者的身份參與這份感動，希望透過藝術將內心深處這份對人的溫暖關懷傳遞出去。

張忠弘藉由《微觀密碼》系列攝影，捕捉幽微生命中的耀眼韌性。巡迴展發起人生產力建設總經理張芳民於會中指出，張老師是所有重視 ESG的機構與企業邁向「真、善、美」經營的最佳愛心夥伴。

吳春山則透過《我的鳥朋友》攝影作品捕捉自然陪伴，他幽默地分享在繁忙公務日參與此活動，心情卻如同假日般愉快。現場共呈現百餘件作品，並捐出175件創作進行贊助回饋，所得悉數支持張老師心理陪伴網絡。

活動重要贊助商維夫拉克董事長連智民也從社會轉變的角度，剖析科技與心靈的關聯。連智民觀察到，從農業時代進入網路時代，雖然資訊溝通頻繁，但親情與感情卻日益轉淡，導致年輕人在面對挫折與網路霸凌，時常感到孤獨且求助無門。

他指出，過去「1980張老師」因人力限制，常有電話打不進去而錯失挽救生命的遺憾，因此維夫拉克支持張老師導入AI科技與數位轉型。透過AI早期預警系統偵測社群媒體中的求助徵兆，並以AI數位機器人提供24小時全天候高品質專業諮詢服務，能確保每一道細微的求助訊號，都能在第一時間被接住，為社會守護更多人才。

此次台中站的成功啟動，展現台灣企業界對於社會心理健康的集體關懷。除了三位企業藝術家的號召，更獲得天麒建設、富宇建設、華太建設、維夫拉克、瑞司智慧、勝群金屬，以及台中市建築經營協會等企業的熱烈響應與贊助支持。

策展人創新文化基金會總監章羽承說，「1980 是一條線，也是一道光」，期盼每位市民都能成為「愛的擴音器」，讓善意的回聲在社會中持續擴散。

生產力建設董事長張忠弘分享藝術創作。業者提供
生產力建設董事長張忠弘分享藝術創作。業者提供

1980愛的迴響台中場圓滿成功，張老師基金會、藝術家與贊助企業及貴賓合影。業者提供
1980愛的迴響台中場圓滿成功，張老師基金會、藝術家與贊助企業及貴賓合影。業者提供

「1980愛的迴響」公益行動巡迴展，今日移師台中市政府惠中樓中庭。業者提供
「1980愛的迴響」公益行動巡迴展，今日移師台中市政府惠中樓中庭。業者提供

龍寶建設董事長張麗莉分享自己擔任台中張老師主任委員12年的心得。業者提供
龍寶建設董事長張麗莉分享自己擔任台中張老師主任委員12年的心得。業者提供

葛永光 台北 台中市

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