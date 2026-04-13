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台中北屯路首座都更地標「品臻曦」開工 翻轉舊城美學

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
品順建設董事長李益寬致詞時表示。品順要打造一個「充滿溫度的家」。業者提供
品順建設董事長李益寬致詞時表示。品順要打造一個「充滿溫度的家」。業者提供

台中市北屯區都更新地標「品臻曦」13日盛大開工，本案座落於北屯最精華核心位置，緊鄰捷運綠線四維國小站與松竹站雙捷節點，更是北屯路首座指標型都市更新案，在近期房市氛圍沉重的環境下，憑藉地段優勢與高品質規劃創造亮眼銷售成績，正式開啟北屯城市軸線的翻轉契機。

開工典禮由品順建設董事長李益寬與總經理劉𣿰承一同主持。李益寬致詞時表示，開工不僅是一個建築項目的開始，更是品順對這座城市與未來住戶的莊嚴承諾。品順要打造的不是冷冰冰的建築，而是一個充滿溫度的家，一個讓人能安心、放心居住一輩子的生活標竿。

李益寬特別感謝現場約30家合作廠商與金融機構的一路相挺。他也強調，品順將會秉持實事求是、一步一腳印的態度，將這份對土地的承諾轉化為現實。

劉𣿰承則提到，品順的核心價值在於「取之社會，用之社會」的善良品格，有了這份心，人生與企業的前途才會好。面對當前建材、石油與工資成本劇烈波動，品順憑藉自家營造廠的優勢，能精準控制發包與管理費，並將省下的成本全數回饋於提升建材質感，例如重金聘請國際知名公設設計師張祖威操刀大廳與景觀。

劉𣿰承特別強調，他寧可省下數千萬的虛假廣告費直接讓利，甚至主動退掉投資客的訂單，因為品順希望建立的，是與自住客像朋友般的長期關係，「這種提升居住品質的快樂，遠勝於賺錢」。

建商對建築品質的堅持，也獲得各界夥伴的共鳴。永豐銀行台北總行協理吳佳恩指出，銀行在審核都更融資時，有極嚴格的高標準底線，而品順展現出的誠信與高品質，讓永豐及多家金融機構決定全力支持。

建築師陳治中說，好的作品需要勇敢的業主，品順願意挑戰繁瑣的都更模式，且耐震強度主動要求高於法規標準20%，給予專業團隊極大的發揮空間。國緯營造總經理進一步說明，施工雖是一時，住戶卻要住上五、六十年，因此在看不到的細節處特別加強，全方位守護居住安全。

已購客戶代表陳國光院長分享，當初決定購買是因為自己的診所就在隔壁，對這一帶很有感情，且被品順對建築安全的堅持所感動。他認為品順在營造細節上不斷「加碼」，如提升混凝土強度與耐震係數，這種「蓋自己要住的房子」的心態，讓住戶感到非常踏實。

大謙公關總經理李玫芳觀察到，在房市氛圍轉冷的當下，「品臻曦」開工即銷售近八成，主因正是品順在土地價格上做「減法讓利」，在營造品質上做「加法投入」，這種共好的建築哲學深獲購屋者認同。

「品臻曦」規劃地上20層、地下4層，共107戶純住宅零店舖社區，坪數涵蓋31至77坪。全案榮獲結構安全、無障礙、綠建築、智慧住宅及低碳城市五大獎勵，不僅追求歷久彌新的石材外觀美學，更在源頭配置軟水系統與AI安防。

本案預計2033年完工，屆時將成為北屯路上最具指標性的擎天居所之一，為台中市民提案一個兼具品質、價值與未來性的全新生活體驗。

「品臻曦」開工典禮嘉賓雲集，由品順建設董事長李益寬及總經理劉𣿰承等人一同主持。業者提供
「品臻曦」開工典禮嘉賓雲集，由品順建設董事長李益寬及總經理劉𣿰承等人一同主持。業者提供

台中市北屯路首座都更地標「品臻曦」盛大開工，20層擎天之姿翻轉舊城美學。業者提供
台中市北屯路首座都更地標「品臻曦」盛大開工，20層擎天之姿翻轉舊城美學。業者提供

品順建設總經理劉𣿰承於開工典禮上分享個案喜訊。業者提供
品順建設總經理劉𣿰承於開工典禮上分享個案喜訊。業者提供

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