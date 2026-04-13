智慧經營／凱基投信投資長歐陽渭棠 「三動」年代掌握 AI 機遇

凱基投信投資長歐陽渭棠表示，台股預期將進入波動、輪動、滾動的「三動」年代，投資難度升高。擁有近30年在金融市場的經驗，歐陽渭棠不僅Sell-side、Buy-side都經歷過，也待過外商、本土機構，加入凱基投信團隊，是受凱基「專業而有溫度」的企業文化所吸引，也以此為自己的領導策略。

歐陽渭棠身為研究員、經理人時，對產業的了解深入，尤其是台灣科技業從PC時代成為全球代工重鎮，到網路時代、Web 3.0、行動通訊時代、以及現今的AI時代，一路跟著經歷這趟產業旅程，所做的產業判斷自然有底氣。帶領多重資產團隊時，對總經、資產配置更加敏銳，也就是兼具由下往上（bottom-up）與由上往下（Top-down）」完整投資思維。

菁英團隊 用人不疑

帶領一群菁英金頭腦，歐陽渭棠第一原則是「用人不疑、疑人不用」，充分信任團隊，只要團隊提出所需資源，總不吝積極給予。同時協助研究團隊建立更深的產業知識，打深與企業的連結，才能提高勝率，「我常跟經理人說，你的勝率只要達到六成以上，績效一定會在前段班。」

在用人的原則上，歐陽渭棠主要看三個關鍵，第一是工作態度，因為態度與喜不喜歡這份工作有關，喜歡就有熱情，態度自然會積極。第二是能力，當然與同仁過去的資歷與專業有關。

第三則是團隊合作，因為不管是研究部或投資管理處，都會有人負責上游、有人負責下游，當分配好工作，同仁必須對自己負責的產業追根究柢，盡可能找到最接近真實的答案，放進模型進行判斷。但上下游是有關連的，同仁相互討論、分享產業及公司資訊，對公司EPS預測的正確率就會愈高，對股價的判斷方向正確，整體績效才會好。一旦有爭議或判斷不如預期，就更需要不同的角度來檢討，甚至重新修正模型。

2月初，台股ETF市場還瀰漫著主動熱，各投信搶發主動式ETF，凱基投信卻上架了台灣TOP 50 ETF基金（009816），不僅是被動式的ETF，在投資人仍沉浸在配息的喜好中，這檔ETF還標榜不配息。

看似逆勢操作，歐陽渭棠表示，看看美伊衝突對金融市場帶來的影響，今年金融市場將是震盪的一年。將投資分散在市值前50大公司，可降低波動度，讓投資人安心留在市場內，不要錯過台灣企業在此波AI浪潮的優勢與機會。

凱基團隊推出這檔台股ETF中首檔不配息商品的底氣，在研究人員經過各種模型的推敲統計，一次又一次的檢討、修正，從國際局勢、AI產業發展，競爭國的實力大版圖中，找出台灣的地位，以及產業的價值。

收集資訊 拆解變數

他指出，從全球的角度來看，台灣企業在AI供應鏈中顯然愈來愈重要，代表台股的本益比將會往上，同時台灣經濟成長率也是向上，台股自然是投資人布局的重點。而市值前50大，將涵蓋資本額高的大公司，或是股價高的強勢股。

美伊開戰時，正值台股228連假，歐陽渭棠不敢鬆懈，不斷收集各項資訊，一到上班日，團隊做了各種情境假設，一一拆解在不同情境下，油價、通膨、利率變化等變數，初步判定是區域型，同時應該會在一兩個月結束的戰事。當然團隊也做了最壞的情境判斷，就是油價居高不下，戰事持續未竟，一旦如此勢必影響利率及企業獲利，屆時就會重新修正對企業EPS及本益比的預估。

對於現今的AI浪潮，經歷過科技業30年來的變革，AI「更新」的速度顯然比過去的每一代新科技浪潮進展都快。歐陽渭棠舉例，當電子商務出現時，很多人可能覺得百貨公司要倒了，但在網路出現之前，大家也沒想過會有Youtuber這樣的行業。AI會對很多職業產生影響，但同時也會創造現在我們還無法想像的商業模式，仍令人樂觀期待。