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商業興觀點／複合式產品思維 強化觀光業韌性

經濟日報／ 林婉婷（商研院南部院區組長）

大型國際演藝活動所帶來的觀光熱潮，對觀光休閒業而言是一把雙面刃。一方面，短時間內暴增的住房與餐飲需求，為業者創造難得的營收高峰；另一方面，也同時放大了產業長期存在的人力短缺與營運彈性不足問題。若僅將演唱會視為一次性的商機，而未能同步調整營運與組織策略，反而可能錯失深化顧客關係的關鍵時刻。

在營運層面，觀光休閒業必須從「被動承接需求」轉為「主動設計體驗」。透過收益管理策略，在需求高峰期運用動態定價，有助於提升整體營收表現；更重要的是結合「住宿＋X」的複合式產品思維，針對不同粉絲輪廓設計差異化方案。

例如，偏好夜生活的演唱會族群，可搭配消夜、酒吧或夜間接駁服務；重視文化體驗的旅客，則可結合在地景點、文化導覽或特色餐飲，延伸旅客的消費路徑，讓飯店角色從單純住宿點，升級為旅遊體驗的整合平台。

在人力規劃方面，系統化與彈性化是應對高峰需求的核心。第一，建立跨飯店、跨據點的人力資源共享池，將員工視為區域資產，於需求不均時進行調度。第二，善用零工經濟平台，提前媒合短期人力，並透過評分機制確保服務品質。第三，導入科技工具以分散櫃檯壓力，例如手機即房卡、自助報到與行李寄放設備，使有限人力能專注於高價值、客製化的服務。

此外，員工的心理與體力負荷亦不容忽視。歐洲不少飯店在大型活動周期間，提供高品質員工餐、臨時休息空間，甚至在活動結束後給予獎金或補休，作為對高壓工作的回饋。這些措施不僅有助於提升士氣，也能降低人員流動率，對維持長期服務品質具有實質效益。

整體而言，演唱會經濟不只是短期營收考驗，更是一場組織韌性與管理能力的檢驗。唯有同步推動營運創新、人力調度與員工支持，觀光休閒業者才能在高峰壓力中穩定服務品質，將短暫的人潮轉化為長期競爭優勢，為城市觀光產業奠定更永續的發展基礎。

演唱會 營收 觀光

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