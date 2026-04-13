管理前哨站／人工智慧時代 不進化就出局

產業發展進程，從人工作業進化到以機器代替人力，由自動化取代機器設備，近年來高科技人工智慧（AI）當道，興起另一場產業革命。AI應用範圍愈來愈廣泛，不僅改變產業生態，大幅提高經營效率，同時也改變了人們的生活。

人工智慧屬於電腦科學領域的一支，借助模仿及複製人類認知能力，進行搜尋、編輯、演算、分析、預測、識別各種標誌和符號，和人們進行深度互動，幫助執行任務及解決問題。AI可以幫人們做的事愈來愈多，以致人們經常討論工作會不會被取代。現代人都在研究、認識及學習AI相關技術與應用，希望與時俱進，不要被AI淘汰。

被尊稱為AI教父的輝達公司執行長黃仁勳，接受美國CNN節目專訪時指出，AI是被應用來幫助人們做事，不是用來淘汰人們。他明白指出只要懂AI，善加應用，就不愁被取代，只有三種人才會被AI淘汰。

一、沒有主見，只會習慣性照表操課。依賴心理作祟，喜歡蕭規曹隨，躲在他人建構的大傘底下，遵命行事，這種人被AI淘汰的機會最高。

面對激烈競爭，企業人要在職場上立足，所遇到的挑戰比以往世代更嚴峻。全力以赴之餘，還需要培養創見的能力，凡事都要有自己的想法，而不是按照他人的表單操課。只要有自己的見解，構想比別人更可行、更傑出，學會應用AI幫助解決問題，才能成為職場常勝軍。

二、不懂提問，無法與AI深度互動。AI可以用來幫助人們解決問題，然而解決問題必須先掌握問題的核心，摸清楚問題到底出在哪裡。只要精準提問問題及問對問題，擅長和AI進行互動，問題就已經解決一大半。

事實上，AI再怎麼高明，也是用來幫助人們解決問題的工具。工欲善其事，必先利其器，現代人需要學習AI的應用方法，學會和AI互動，了解愈深刻，學得愈透徹，互動愈頻繁，效益愈可觀。

三、懶得學習，只把AI當成答案機。AI已經成為現代人生活的一部分，從從容容，游刃有餘，用得很開心，玩得很得意。雖然非相關科系出身的人士，大都只知其一，不知其二，但至少需要學會應用方法。

AI時代要想成為與時俱進的企業人，需要抱持「學而時習之，溫故又知新」的信念，盡可能往上游作業流程去了解其原理，而不只是把AI當成所有問題的答案機，以為輕鬆按下指令，答案馬上就出現在眼前，所有問題都可迎刃而解，天底下哪有這麼輕鬆的事。學海無涯勤是岸，勤勉學習AI相關知識與原理，尤其是實際應用方法，才能夠從容應用在工作及日常生活上。

AI技術成熟程度，隨著科技發展日新月異，大學許多科系都在規劃列為學生必修科目，相關科系也在進行整合，成立人工智慧科系，迎合學術、科學、產業與社會的殷切期待。

企業人需要學習的新知識與新技術很多，勤勉學習，與時俱進，必不可少。雖然不一定要成為AI專家與強人，但至少要懂得應用方法，才不會被拒於AI門外。只要精通應用AI技術，幫助解決問題，凡事有主見，掌握問題根源，學習應用方法，AI不僅不會淘汰你，還會幫助你成為職場常勝軍。