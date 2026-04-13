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大同宣布成立全球控股公司 落實長期投資全球化布局

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同公司。公司提供
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大同（2371）積極拓展海外版圖，公司13日公告為落實長期投資規劃，經投資審議會通過，將出資100萬元成立「大同全球控股股份有限公司」，持股比例達100%。

大同近年致力於電力與新能源市場轉型，此次成立全球控股公司，市場預期將作為集團海外資產配置與業務擴張的關鍵平台，強化國際競爭力。

根據公告，大同此次透過投資審議會決議，現金注資100萬元，取得大同全球控股10萬股普通股，每股價格10元，新公司初始資本額為100萬元。交易完成後，大同將全資持有該子公司。

大同表示，此項投資目的在於長期投資布局。目前大同累計有價證券投資占最近期財報總資產比例為75.33%，占歸屬於母公司業主之權益比例達166.43%，營運資金則維持在86.9億元左右，顯示集團在財務結構支撐下，持續穩健推進全球化布局策略。

大同

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