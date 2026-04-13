大同宣布成立全球控股公司 落實長期投資全球化布局

現在讓我們來思考「減少變數的習慣」。 三十多歲時，我在公司內部的旅行事業部，擔任15天的海外旅行領隊。這個行程是帶著35名顧客前往巴黎、羅馬、埃及、約旦與以色列，團員的年紀從二十多橫跨到70歲，幅度差異相當大。由於大部分都是六十多歲的長輩，為此我特別注意在人多混雜的地方時，不要讓老人家迷路。 當抵達行程中最熱鬧的梵諦岡時，在他們下車前我交代：「如果發現自己迷路了，不要慌張，只要原地坐下，我會盡快回去找你們！」 果不其然，那時有3個七十多歲的老人家消失在隊伍中，我汗流浹背的花了1個小時又30分左右找到他們。 「課長，我們在這裡！」在太陽西下的聖彼得廣場，3位顧客一臉燦爛的朝我揮手。在迷路的狀態下，如果為找尋對方而隨意走動，反而會讓情況更難掌控。暫且不說找尋同伴，萬一慌亂的過程中不小心摔到或是發生事故，只會讓事情更複雜。

2026-04-13 15:35