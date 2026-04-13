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皇龍斥資7.68億元 買台南永康區1,471坪土地
皇龍（3512）13日公告，取得台南市永康區永興段440-1地號土地及建物建照，土地面積約1,471.89坪，交易總金額約7.68億元，換算每坪單價約52.2萬元，土地交易相對人為皇龍建設。
此外，皇龍表示，預估建物建照等相關成本約2,782.5萬元，預估至簽約日在建建物成本不高於7,690萬元，整體交易總金額不高於8.73億元。
皇龍目前在建個案達4筆，包括台南市仁德區「植上東門 」、台南市安南區「皇龍天韻」、台南市中西區「天龍品居 」及台南市安平區海興段，總戶數共556戶，合計可售金額89.1億元。
展望未來，皇龍表示，將積極進行潛力地段土地開發，並掌握不動產趨勢，包括小坪數、低總價、首購族群等，推出滿足消費者的建案與服務。
電子事業方面，皇龍表示，持續與晶片公司合作開發關鍵液冷零組件，與intel合作開發超流體冷卻技術，已於去年第3季完成認證，將推廣於液冷系統終端客戶，而研發液態金屬流體模組，進行測試中，預計今年與客戶完成液態金屬磁力泵。
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