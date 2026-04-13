強化陸海空水質巡檢 台水今年再購置10台無人機

為強化水質監控，台水整合既有AI大數據警示平台、14座國際認證實驗室及水質行動檢驗車等資源，搭配MIT水質採樣監測船、無人機等，嚴密把關從水源到水龍頭的每一滴水。台水指出，今年預計再購置10台無人機，進一步強化陸海空巡檢量能。

台水公司今天舉行「守護飲水安全 建構全流程水質監控」記者會，董事長李嘉榮表示，去年11月八堵基隆河油污事件引起基隆、汐止用戶不便；在此之前，112年6月新竹關西鳳山溪上游有公司排放有機溶劑，導致關西淨水廠污染，台水力拚從源頭到用戶水龍頭都要確保水質，因此進行多項精進作為。

台水主管指出，台水全台共486座個淨水場，其中140座使用地面水源，已增設169組水質監測設備，盼在115年底完善建置巡查設備如無人機，再配合中央、地方聯合稽查系統，建立更良好巡查機制。

在精進作為方面，台水在全台布建多處線上監測設備，每年產生約12.7億筆數據，並結合「1910客服專線」，當偵測到特定區域通報件數異常增加時，水質警示平台啟動應變機制，派遣專業團隊前往溯源攔截。台水並將推出台水AI智能客服，預計6月上線，年底正式推出。

另外，台水配備高機動性的「水質行動檢驗車」，車內搭載精密儀器，能在突發污染事件發生時，迅速開赴現場進行超過300項物質的快速篩檢，第一時間界定污染範圍並阻絕風險。

此外，去年正式啟航的「智能化水質採樣監測船-台水1號」，為MIT製造的創新設備，可橫行超過150個足球場大小的水庫，大幅提升採樣效率與數據精準度，更提供友善、安全的工作環境，未來與行動檢驗車進行海陸協同作業，構成更綿密的水安全防護網。

台水主管說明，台水目前有1台行動檢驗車，造價約新台幣1500萬元，除應付緊急狀況，也有教育宣導意義，盼讓民眾對台水水質檢驗專業度更加信任。無人船則是和學界合作，在中部鳥嘴潭淨水場採樣、查找污染源，未來會根據各地需求評估增設無人船。

無人機部分，目前已購置11台，考量人力巡查有極限性，因此運用科技加大水庫巡查範圍與異常污染情況。而無人機技術持續日新月異，因此會持續購置、應用，其成本根據功用、載重而定，一台成本介於10萬元到30萬元，今年預計再添購10台。

台水主管強調，陸海空行動支援之外，台水全台本就有4353台水質監測儀器，24小時常駐，做第一階段守護；第二階段守護則是全台的14座認證實驗室，水質合格率達99.9%以上。

台水補充，目前已於官網首頁開放全台68項飲用水水質平均數據，並於去年完成所轄供水及495個測點的建置。民眾只需透過手機掃描QR Code或進入官網，即可藉由串接Google地圖的分區功能，精準查詢所在地區的水質即時資訊。

李嘉榮表示，未來面對極端氣候、新興污染物等，台水也會努力尋求更多技術，加速辨識受污染水質。