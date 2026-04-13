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權利金底價近6億元 國產署今年第二批地上權案6月1日開標

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部國產署13日公告今年第二批國有土地招標設定地上權標的，這批招標標的分布為台中市3宗，新北市、桃園市、宜蘭縣、雲林縣、高雄市、台南市、嘉義市各1宗，面積合計1.59公頃，區位及基地條件俱佳，權利金底價新台幣5億9,644萬餘元，訂於今年6月1日開標。

這批招標標的分布為台中市3宗，新北市、桃園市、宜蘭縣、雲林縣、高雄市、台南市、嘉義市各1宗，面積合計1.59公頃，權利金底價新台幣5億9,644萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中1％隨申報地價調整，2.5％不隨申報地價調整，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署表示，這批次首次列標者5宗，其中高雄市前鎮區第七種特定經貿核心專用區土地，位處亞洲新灣區2.0核心地區、高雄輕軌經貿園區站(C7)及夢時代站(C6)之間，具雙站環繞優勢，緊鄰高雄港25號碼頭、台糖高雄成功物流園區及高雄軟體園區，該標的主要供產業與商業使用，具備國際商務地標開發潛力；其餘4宗可作住宅使用，新北市新店區已開發建築密集地區土地，位於早期開發之純住宅社區，鄰近安坑輕軌臺北小城站(K3)，交通便利；桃園市桃園區住宅區土地，位於經國重劃區，鄰近國道一號桃園交流道，聯外交通便捷；宜蘭縣員山鄉特定農業區甲種建築用地，周邊特色民宿林立，兼具生活便利與田園風光；雲林縣北港鎮第一種住宅區，鄰近中國醫藥大學北港附設醫院，區位條件佳，具開發潛力。

另，5宗曾列標土地，其中3宗台中市土地，2宗位於西屯區辰億自辦市地重劃區內乙種工業區土地，臨原臺中工業區西南隅，土地方整位置條件優越；1宗東勢區大面積商業區土地，鄰近豐勢路商圈，發展可期；另1宗臺南市南區第四種住宅區土地，透過台86快速道路可快速抵達高鐵特區、臺南科學園區，具交通便捷優勢；1宗嘉義市第二種休閒專用區土地，四面臨路，為一完整街廓，鄰近嘉義大學，距嘉義火車站約10分鐘車程。

高雄港 高雄市 國產署 地上權

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