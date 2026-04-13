就差最後1哩！彰化水五金特定區取消分期 整體送審拚今年定案

彰化「水五金田園生產聚落特定區」進入最後審議階段；彰化縣府去年10月辦理公開展覽，蒐集民眾意見，共收到90多件意見書，因應在地需求，縣府建設處調整開發方式，將原規畫的30公頃產業專區與80公頃住宅區一併送審，不再採分期開發。建設處指出，今年2月已將修正後版本送交內政部審查，正待大會最後審定。

鹿港頂番婆地區為全國重要的水五金產業聚落，長年因未登記工廠設於農業區衍生諸多問題。行政院於2018年將「彰化水五金田園生產聚落特定區計畫」列為國家重大建設，計畫總面積達785公頃，歷經多年推動，縣府日前舉辦特定工廠土地變更說明會，當時經濟部官員也表示，該案有望於今年通過。

該計畫歷經內政部多次小組審議，初期規劃將30公頃列為優先開發的產業專區，並劃設80多公頃作為生活核心區，但在審議過程中，生活核心區一度改為分四期推動，第一期先開發11公頃，其餘再分三期逐步辦理。

不過，去年公開展覽期間，地方對分期開發出現不同意見。縣議員凃淑媚指出，有民眾反映因外環道路開闢導致土地被徵收，卻無法同步變更為建地，影響權益；另有部分工廠未申請特定工廠登記，也無意參與重劃，傾向維持現狀。

建設處說，考量20米外環道路規畫，若僅開發11公頃範圍，難以形成完整系統，也不具示範效果，對周邊帶動有限。經綜整地方意見後，最終決定恢復整體開發規模，將30公頃產業專區與80公頃住宅區同步送審，但最終方案仍須待內政部大會審議定案。

此外，水五金聚落計畫推動至今已逾9年仍未核定，目前已有40多家業者選擇依工廠管理輔導法辦理合法化程序，不打算加入重劃。建設處表示，具特定工廠身分者可選擇持續依相關程序辦理，但須負擔回饋義務且無法變更用地；若參與公辦重畫，雖同樣需分擔開發成本，但土地使用強度相對較高。