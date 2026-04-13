快訊

中東變局…國安基金「不進場」 持有股票市值35.6億元

開除黨籍！民眾黨中評會開鍘 李貞秀即起喪失立委身分

新北市長民調再拉近「僅差1個百分點」 蘇巧慧、李四川回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

就差最後1哩！彰化水五金特定區取消分期 整體送審拚今年定案

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化「水五金田園生產聚落特定區」進入最後審議階段，今年2月已將修正後版本送交內政部審查，正待大會最後審定。報系資料照
彰化「水五金田園生產聚落特定區」進入最後審議階段，今年2月已將修正後版本送交內政部審查，正待大會最後審定。報系資料照

彰化「水五金田園生產聚落特定區」進入最後審議階段；彰化縣府去年10月辦理公開展覽，蒐集民眾意見，共收到90多件意見書，因應在地需求，縣府建設處調整開發方式，將原規畫的30公頃產業專區與80公頃住宅區一併送審，不再採分期開發。建設處指出，今年2月已將修正後版本送交內政部審查，正待大會最後審定。

鹿港頂番婆地區為全國重要的水五金產業聚落，長年因未登記工廠設於農業區衍生諸多問題。行政院於2018年將「彰化水五金田園生產聚落特定區計畫」列為國家重大建設，計畫總面積達785公頃，歷經多年推動，縣府日前舉辦特定工廠土地變更說明會，當時經濟部官員也表示，該案有望於今年通過。

該計畫歷經內政部多次小組審議，初期規劃將30公頃列為優先開發的產業專區，並劃設80多公頃作為生活核心區，但在審議過程中，生活核心區一度改為分四期推動，第一期先開發11公頃，其餘再分三期逐步辦理。

不過，去年公開展覽期間，地方對分期開發出現不同意見。縣議員凃淑媚指出，有民眾反映因外環道路開闢導致土地被徵收，卻無法同步變更為建地，影響權益；另有部分工廠未申請特定工廠登記，也無意參與重劃，傾向維持現狀。

建設處說，考量20米外環道路規畫，若僅開發11公頃範圍，難以形成完整系統，也不具示範效果，對周邊帶動有限。經綜整地方意見後，最終決定恢復整體開發規模，將30公頃產業專區與80公頃住宅區同步送審，但最終方案仍須待內政部大會審議定案。

此外，水五金聚落計畫推動至今已逾9年仍未核定，目前已有40多家業者選擇依工廠管理輔導法辦理合法化程序，不打算加入重劃。建設處表示，具特定工廠身分者可選擇持續依相關程序辦理，但須負擔回饋義務且無法變更用地；若參與公辦重畫，雖同樣需分擔開發成本，但土地使用強度相對較高。

彰化 行政院 內政部

延伸閱讀

橋頭新市鎮卡30年？ 高雄議員怒轟國土署擺爛嗆「下台謝罪」

彰化特定工廠拚合法 隔離綠帶卡關

協調近200名地主！台南學甲大灣農村重劃 將添住宅、增設防洪

沙崙變更用地爭議 南市府先撤案

相關新聞

中工發聲了！遺憾遭寶佳不實指控：將堅守公司治理底線 尊重獨立審判

中工（2515）13日表示，針對寶佳集團於今日商業法院開庭甫結束、裁定尚未出爐之際，旋即對外發布情緒性新聞稿抹黑本公司一事，表達嚴正聲明如下。

就差最後1哩！彰化水五金特定區取消分期 整體送審拚今年定案

彰化「水五金田園生產聚落特定區」進入最後審議階段；彰化縣府去年10月辦理公開展覽，蒐集民眾意見，共收到90多件意見書，因應在地需求，縣府建設處調整開發方式，將原規畫的30公頃產業專區與80公頃住宅區一併送審，不再採分期開發。建設處指出，今年2月已將修正後版本送交內政部審查，正待大會最後審定。

為什麼大老闆都愛斷捨離？內行揭密「整頓與清潔」經營哲學：抑制變數

現在讓我們來思考「減少變數的習慣」。 三十多歲時，我在公司內部的旅行事業部，擔任15天的海外旅行領隊。這個行程是帶著35名顧客前往巴黎、羅馬、埃及、約旦與以色列，團員的年紀從二十多橫跨到70歲，幅度差異相當大。由於大部分都是六十多歲的長輩，為此我特別注意在人多混雜的地方時，不要讓老人家迷路。 當抵達行程中最熱鬧的梵諦岡時，在他們下車前我交代：「如果發現自己迷路了，不要慌張，只要原地坐下，我會盡快回去找你們！」 果不其然，那時有3個七十多歲的老人家消失在隊伍中，我汗流浹背的花了1個小時又30分左右找到他們。 「課長，我們在這裡！」在太陽西下的聖彼得廣場，3位顧客一臉燦爛的朝我揮手。在迷路的狀態下，如果為找尋對方而隨意走動，反而會讓情況更難掌控。暫且不說找尋同伴，萬一慌亂的過程中不小心摔到或是發生事故，只會讓事情更複雜。

三地能源攜手養殖協會導入產銷履歷與AI數位治理

三地能源今日表示，旗下台南七股地區漁電共生案場已由建置期邁入「實質產能驗證與數位治理整合」新階段。三地能源近期與台南市府城養殖漁業發展協會簽署合作備忘錄（MOU），導入第三方驗證機制，希望能以透明化的數位管理實績，為台灣綠能轉型樹立誠信與品質兼具的標竿。

日勝生完成33.94億元「北車館前都更」聯貸案 未來興建27層大樓

日勝生（2547）13日宣布，完成33.94億元聯合授信案簽約，為集團推動臺北核心指標性都市更新案再添關鍵動能。該案由臺灣企銀統籌主辦，並獲第一商業銀行、彰化商業銀行、農業金庫、樂天商業銀行及華泰商業銀行共同參與，超額認貸率達126%，顯示金融體系對日勝生長期開發實力與經營穩健度的高度肯定。

消費力強！台灣躍居瑞士格林德瓦三大客源、成長動能列前三

疫後觀光大爆發，2025年國人出國旅遊人次達到1,894萬，其中不乏前往歐洲旅遊的旅客，根據瑞士國家旅遊局統計，去年台灣人赴瑞士過夜旅遊將近26萬人次，格林德瓦旅遊局表示，看好台灣市場，今年上半年將以市場教育推廣為主力，並與各大旅行社夥伴緊密合作，開發多元深度旅遊行程，強化台灣市場布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。