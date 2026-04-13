新北、桃園、高雄3中央社宅遞補截止 住都中心：安居好室千戶5月登場

國家住都中心表示，為持續提升社宅資源運用效率，近期辦理的新北市中和區「保二安居」、桃園市中壢區「龍岡好室」及高雄市左營區「崇實安居」等3處中央社宅招租作業，已於4月10日圓滿截止申請。這3案預計於6月30日辦理公開抽籤，最快可於9月1日起租入住。

國家住都中心同步預告，中央社宅2026年第2季招租作業將於5月正式啟動。屆時新北市、臺南市及高雄市將接力釋出合計逾千戶的全新社宅空間，為更多有居住需求的民眾提供優質選擇。

國家住都中心，這次的新北市中和區「保二安居」、桃園市中壢區「龍岡好室」及高雄市左營區「崇實安居」等3處招租主要是由國家住都中心積極盤點空間，讓錯過首波申請的民眾能有機會入住優質的社宅環境，其中新北市中和區「保二安居」為全國首例警消專案社宅，專供符合資格的基層警察、消防及海巡人員申請，持續做為國家安定力量的堅實後盾。

國家住都中心表示，目前中央社宅招租均依房型同步建立「備取遞補名冊」，未來若有住戶租約到期或職務調動釋出空間，即可依序通知辦理入住，大幅縮短民眾的等候時間，而這次的3案將與今年第1季招租的苗栗「明駝好室」、雲林「斗六好室」及臺東「海濱好室」併同於6月30日辦理公開抽籤，最快可於9月1日起租入住。

國家住都中心強調，中央社宅申請資格並無限定特定族群，只要符合財產、所得及居住需求等相關條件之民眾，均可申請及有機會入住社宅。