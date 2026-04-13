三地能源攜手養殖協會導入產銷履歷與AI數位治理

三地能源今日表示，旗下台南七股地區漁電共生案場已由建置期邁入「實質產能驗證與數位治理整合」新階段。三地能源近期與台南市府城養殖漁業發展協會簽署合作備忘錄（MOU），導入第三方驗證機制，希望能以透明化的數位管理實績，為台灣綠能轉型樹立誠信與品質兼具的標竿。

針對近期社會對漁電場域養殖落實情況之高度檢視，三地能源強調，綠能發展不應只是冰冷的工程，更必須是帶動地方創生的關鍵契機。去年三地能源積極投入精準管理，協助七股案場合作漁民完成實質採收，其中文蛤與白蝦合計收成近萬斤，以實質產能驗證共生模式的可行性。今年下半年起，透過與台南市府城養殖漁業發展協會結盟，案場內逾60公頃場域將全面對接產銷履歷與第三方查核，確保每一筆養殖數據皆具公信力。

三地能源董事長鍾炳利指出，隨著全球 AI 科技爆發帶來龐大電力剛需，企業急需「純綠電」以符合國際規範，三地能源致力於提供具備環境韌性的綠電採購（CPPA）選擇，協助業者達成 RE100 目標，確保中小企業在國際淨零浪潮中不被淘汰，成為廣大供應鏈最堅實的「綠電生存保單」。

三地能源目前透過AI水質監控系統與LoRa無線傳輸技術，不僅優化漁業產能，更在此基礎上布局具備調度潛力的數位管理體系。對於高耗能產業而言，提早導入能源管理系統（EMS）與儲能方案，將能把能源資產轉化為保障AI產線良率、抵禦電壓波動的「不斷電神盾」。