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日勝生完成33.94億元「北車館前都更」聯貸案 未來興建27層大樓

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
日勝生館前案「臺北市中正區公園段二小段246地號等28筆土地都市更新事業計畫案」設計示意圖。圖／日勝生提供
日勝生館前案「臺北市中正區公園段二小段246地號等28筆土地都市更新事業計畫案」設計示意圖。圖／日勝生提供

日勝生（2547）13日宣布，完成33.94億元聯合授信案簽約，為集團推動臺北核心指標性都市更新案再添關鍵動能。該案由臺灣企銀統籌主辦，並獲第一商業銀行、彰化商業銀行、農業金庫、樂天商業銀行及華泰商業銀行共同參與，超額認貸率達126%，顯示金融體系對日勝生長期開發實力與經營穩健度的高度肯定。

此聯貸資金將投入館前「臺北市中正區公園段二小段246地號等28筆土地都市更新事業計畫案」，基地座落於中正區館前路與信陽街口，緊鄰臺北車站五鐵共構交通樞紐核心。

該案基地面積約608坪，規劃興建地上27層、地下5層之鋼骨結構建築，實設建蔽率約70%、容積率約1100%，具精華區稀缺性與商業價值，開發強度與土地使用效益皆達臺北市核心區域指標水準。

日勝生表示，該案已完成100%整合，原所有權人包括國泰世華銀行、中油公司、唐榮鋼鐵公司等具遠見企業，採全區重建並以權利變換方式推動，展現集團在複雜都更整合上的專業能力與執行效率。

未來規劃以「城中晶綻 白綠雙輝」為主題，打造A級智慧綠建築辦公大樓，導入5G智慧營運管理系統，並取得綠建築標章及低蘊含碳建築認證。同時建築東側設計退縮超過2公尺，配置綠化景觀，串聯鄰近黎明公園，全面回應商業客戶對ESG、節能減碳與智慧辦公環境的需求。

日勝生表示，近年集團核心策略已從「個案開發」轉為「城市核心節點經營」，透過TOD大眾運輸導向發展策略，以臺北都更、臺中捷運聯開、高雄捷運產業都更案，串聯台灣北中南三軸並進。

北部方面，已深耕都市更新與TOD多年，鎖定如臺北車站等商業核心地區，透過高強度開發與產品升級，提升資產價值與租賃競爭力；在中南部上，順應人口與產業南移趨勢，提前投入軌道經濟，布局中長期成長動能。

日勝生表示，都市更新是對城市未來的長期投資與責任。從臺北核心都更、臺中軌道經濟，到高雄產業城市更新，日勝生期待在台灣建構規模化與可複製的永續城市模式，透過長期發展營運，形成穩定現金流與資產增值的雙重效益。在全球資本市場日益重視ESG與城市競爭力的趨勢下，亦有助於接軌國際資金與企業需求，成就兼具產業動能、生活品質與永續價值的都市典範。

布局 日勝生 都更 都市更新

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