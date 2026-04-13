日勝生完成33.94億元「北車館前都更」聯貸案 未來興建27層大樓

想讓企業存活雖然沒有單一公式。不過，有幾個實用的方法，可以大幅提升成功率。 第一，抬高起點。一旦決定創業，每一天都會伴隨成本。創業後不僅需要為了產生成果而行動，光是維持一天的運轉，就必須投入相應的時間與金錢。 相較之下，這些費用在創業前皆為零，在正式啟動事業之前，就應全力專注於一切對事業有正面助益的準備與努力。 一般進入市場後想達到損益兩平點，約莫需要6個月的時間。那麼，透過事前雙倍的努力與準備，將這段時間縮短成3個月是最理想的狀態，或是直接找出從一開始就能超越損益兩平點的方法。 假設用努力能確保獲得100位顧客，即便對於創業剛開始略顯辛苦，還是應該設法投入更多時間和金錢，找出能在一開始就爭取到200位顧客的策略。 這個道理與為了讓無動力的滑翔翼能飛得更遠，必須從地勢較高的地方起飛一樣。 沒有人在初期就能將毫無經驗的事情做得很好，但在所有新創事業中，把起點設定得越高，往往就是最有效的策略。 第二，將事業中的需求具體化，整理成不光自己能懂，連他人都能簡單明瞭的內容。在創業初期，外部的幫忙不論再小都能成為絕佳力量。 然而，需要注意的是，接受幫助的形式須符合自身的需求，否則這些幫助反而會成為

2026-04-13 15:10