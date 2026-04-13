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為什麼大老闆都愛斷捨離？內行揭密「整頓與清潔」經營哲學：抑制變數

聯合新聞網／ 金炯坤
高速公路上最致命的往往不是第一波碰撞，而是後續的連環事故。經營事業亦然，當局勢走向不如預期，專業經營者會先抑制變數增加，而非盲目衝刺。職場升職示意圖／AI生成
高速公路上最致命的往往不是第一波碰撞，而是後續的連環事故。經營事業亦然，當局勢走向不如預期，專業經營者會先抑制變數增加，而非盲目衝刺。職場升職示意圖／AI生成

現在讓我們來思考「減少變數的習慣」。

三十多歲時，我在公司內部的旅行事業部，擔任15天的海外旅行領隊。這個行程是帶著35名顧客前往巴黎、羅馬、埃及、約旦與以色列，團員的年紀從二十多橫跨到70歲，幅度差異相當大。由於大部分都是六十多歲的長輩，為此我特別注意在人多混雜的地方時，不要讓老人家迷路。

當抵達行程中最熱鬧的梵諦岡時，在他們下車前我交代：「如果發現自己迷路了，不要慌張，只要原地坐下，我會盡快回去找你們！」

果不其然，那時有3個七十多歲的老人家消失在隊伍中，我汗流浹背的花了1個小時又30分左右找到他們。

「課長，我們在這裡！」在太陽西下的聖彼得廣場，3位顧客一臉燦爛的朝我揮手。在迷路的狀態下，如果為找尋對方而隨意走動，反而會讓情況更難掌控。暫且不說找尋同伴，萬一慌亂的過程中不小心摔到或是發生事故，只會讓事情更複雜。

大是文化出版《擠出獲利：20年來，為無數大老闆與CEO一對一授課的經營教練，從擠出現金活下來，到基業長青年年賺》，作者：金炯坤
大是文化出版《擠出獲利：20年來，為無數大老闆與CEO一對一授課的經營教練，從擠出現金活下來，到基業長青年年賺》，作者：金炯坤

幸運的是，客人按照我事先的要求，降低事故發生的可能。

綜上所述，想要促成某事，減少與該事相關的變數極其有效。一旦變數增加，執行反而會比當初預想的還要緩慢，或遭遇意料之外的困難。

比如團體登山時，隨著時間拉長，領頭和壓隊的距離就會越來越遠，因此，靠著意志力維持間距與掌控步調都是相當重要的環節。為了順利的完成任務，關鍵在於減少變數。

另外，在事業過程若遇到意料之外的情況時，一定要想起一句話：「小心二次事故！」

相信大家在駕訓班課程中都曾聽過類似的內容：新手駕駛若在高速公路上發生事故，一定要小心不要發生二次意外。

由於事故的當下，大部分的駕駛都會措手不及、不在狀況內，將自己暴露在二次事故的危險中。

要知道，在高速公路上，二次事故的死亡及重傷的可能性，遠比事故當下還要高，而多數商業行為的情況也大致相同。

萬一發現自己的事業正走向與當初預期不同時，為了不要讓情況更糟，應善用既有情況補救，或是熟悉降低變數的方式。

以道路整頓良好的市中心為例，決定時間的要素並非距離，而是紅綠燈的數量，這也意味著需要留意負面變數。

若情況不允許的話，必須跟我在聖彼得廣場做的事一樣，透過事前的約定減少額外的變數，充分的事先準備，才能使行動依照自身意圖推進。

在我們生活的世界裡，事情總傾向增加變數的方向發展。因此，不論做任何事，應當時刻保持降低變數的思維，並付諸實行。

我曾經強調，身為老闆一定要有的3個習慣「斷捨離、整頓與清潔」同樣是抑制變數增加的方法之一，請銘記在心。

若能熟知影響自己的變數是什麼、數量有多少的話，就能在某個程度上確保經營者在自身領域的專業性。

若能同時減少相關變數來推進事業，便可以說是專業。倘若在事業領域中，掌握將顧客以外的其他變數降為零的方法，再加上時刻警惕生活中的根本問題──過度的欲望，其事業幾乎不可能失敗。

不論是事業或是人生問題，當我們遇到阻礙時，試著練習去掌握影響變數，並內化為習慣以及練習降低發生情況。

相信過一段時間後，就能發現自己在不知不覺間，事業內功又增長許多。

（本文摘自大是文化出版《擠出獲利：20年來，為無數大老闆與CEO一對一授課的經營教練，從擠出現金活下來，到基業長青年年賺》，作者：金炯坤）

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