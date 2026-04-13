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30坪以下小宅當道！天龍國住宅交易一半以上是小宅 五都已破3成

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

新建案小宅化現象明顯，民眾購入的房屋型態也逐漸往小宅移動。永慶房產集團比較2020和2025五年間六都和新竹縣市30坪以下小宅與超過30坪非小宅的交易占比及價差變化，六都小宅交易占比皆達3成以上，其中雙北更達4成以上，僅剩新竹縣市仍在3成以下。

進一步觀察2020年至2025年變化，小宅交易占比普遍上升，除新竹外，其餘六都皆突破3成。台北市占比達50.3%，超過半數是小宅，五年間增加9.2個百分點；新北市則達46%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，雙北市小宅交易占比提升，主要是近年家庭人口數變少，加上房價高昂，購屋族在預算限制下轉向小坪數產品，以降低購屋門檻與房貸負擔。

至於新北市則受惠於與台北市緊密的交通連結，吸引北市外溢的自住需求移入，並受重劃區開發帶動小宅供給增加，進一步推升交易占比。

而新竹雖然小宅交易占比雖僅25.5%，為榜上最低，但近五年仍增加6.5個百分點，增幅僅次於雙北。陳金萍指出，新竹過去以科技業高所得族群為主，購屋偏好中大坪數產品，使小宅占比較低。

不過隨房價快速上漲，購屋門檻提高，即使高薪族群也需在預算與空間取捨，帶動小坪數需求成長。同時，就業人口持續移入，加上近年新建案小宅比例增加，使得小宅交易占比逐步提升。

在房價方面，小宅與非小宅呈現南北分化。整體而言，小宅需求較強的區域，其單價甚至高於非小宅，且差距持續擴大；反之，需求相對較低區域，小宅單價仍低於大坪數產品，但差距逐步收斂，顯示需求變化正影響價格結構。

其中，新北市小宅單價較非小宅高出9.1%。陳金萍表示，新北重劃區多，近年推案小坪數產品多，且為屋齡較新的電梯大樓，單價較高；反觀大坪數產品多屬屋齡較高住宅，拉低整體單價。此外，在總價考量下，小宅更容易被自住族接受，加上雙北通勤便利，需求穩定，進一步擴大價差。

新竹縣市由於有較多高收入族群，30坪以上的住宅成區域的主流產品，因此出現非小宅平均單價比小宅貴的現象；不過2020年到2025年間小宅價格逐漸追上非小宅，價差從17%縮小至11.9%，減少約5%左右，也是七大主要都會區中變化最為明顯的。

陳金萍分析，該區房價快速上漲，即使科技族群也逐漸轉向小坪數產品，加上新案供給以小坪數居多，使小宅價格成長快速；而非小宅需求趨於保守，價格成長動能較有限，使兩者價差逐步收斂。綜上所述，小宅不論是在交易占比還是單價上都有逐漸成長的趨勢，顯示整體市場對於小宅的需求不斷在攀升。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

房價 新北 北市

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