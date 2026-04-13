消費力強！台灣躍居瑞士格林德瓦三大客源、成長動能列前三

疫後觀光大爆發，2025年國人出國旅遊人次達到1,894萬，其中不乏前往歐洲旅遊的旅客，根據瑞士國家旅遊局統計，去年台灣人赴瑞士過夜旅遊將近26萬人次，格林德瓦旅遊局表示，看好台灣市場，今年上半年將以市場教育推廣為主力，並與各大旅行社夥伴緊密合作，開發多元深度旅遊行程，強化台灣市場布局。

瑞士格林德瓦旅遊局表示，「格林德瓦」過往以阿爾卑斯山少女峰地區、艾格峰山腳下的童話小鎮聞名，近年更因韓劇「愛的迫降」拍攝場景而提升知名度，2025年全球旅客於格林德瓦的總過夜數將近160萬，亞太地區則以韓國、中國大陸、台灣市場為前三大客源，成長速度前三名則是日本、台灣與印度市場，台灣旅客去年的總過夜數則超過37,000，約9成選擇飯店住宿、1成選擇度假式公寓。

瑞士格林德瓦旅遊局表示，「格林德瓦」過往以阿爾卑斯山少女峰地區、艾格峰山腳下的童話小鎮聞名，近年更因韓劇「愛的迫降」拍攝場景而提升知名度，2025年全球旅客於格林德瓦的總過夜數將近160萬，亞太地區則以韓國、中國大陸、台灣市場為前三大客源，成長速度前三名則是日本、台灣與印度市場，台灣旅客去年的總過夜數則超過37,000，約9成選擇飯店住宿、1成選擇度假式公寓。

格林德瓦旅遊局補充，台灣市場特別偏好精緻、高端旅遊體驗，以瑞士交通系統(Travel Switzerland)數據為例，台灣旅客購買瑞士通行證一等車廂、二等車廂的占比分別為近4成、6成多，一等車廂占比相較全球旅客的1成6高出不少，並以瑞士通行證15日票最受歡迎。在票種選擇上，又以「15日票」最受青睞。以目前市價換算，15日票一等座約 787 CHF（約新台幣 31,480 元），二等座約 499 CHF（約新台幣 19,960 元）。

為爭取更多中高端台灣旅客造訪格林德瓦、延長總過夜數，格林德瓦旅遊局已備妥2026-2027年各類在地冬季體驗、輕奢住宿及四季旅遊攻略，今年上半年將以市場教育推廣為主力，並與各大旅行社夥伴緊密合作，開發多元深度旅遊行程，強化台灣市場布局。

格林德瓦旅遊局副總監Isabelle vom Dahl說明，目前全球來格林德瓦的旅客大多是待2-3晚的時間，不過隨著世界雪雕節即將到來之外，其他季節也有許多值得旅客來的活動，5月高山頂級美食節、6月大地藝術節，以及7月艾格超級越野賽等，希望透過這些活動的推展能夠吸引更多國際旅客能到格林德瓦旅遊並且增加留在當地的天數。

此外，格林德瓦住宿選擇多元，首推擁有140年歷史、2025年夏季重新開幕的「Waldhuus Bellary」旅館，其以1970年代復古設計、大膽色彩與數位服務打造年輕化阿爾卑斯住宿氛圍，曾榮獲飯店業大獎「2025 Hotel Innovations Award」。同樣重新開幕的 「Grindellodge」度假村則結合傳統山屋與日式美學，為當地兼具設計感與美食體驗的精品旅宿，設有由東京主廚掌舵的「UMAMI 」餐廳，提供拉麵、壽司與天婦羅等料理。

另當地高端住宿市場也持續拓展中，同樣標榜設計度假村的「Hotel Bergwelt Grindelwald」，將於今年由瑞士自然奢華飯店品牌「 The Living Circle」接手營運、呈現全新面貌。此外，精品飯店「Hotel Fiescherblick」曾於去年獲得米其林一星，以融合瑞士、日本與法式技法的精緻料理聞名，並提供19間北歐風格客房，成為格林德瓦山區美食與旅宿的代表亮點。

此外，同樣歷史悠久的百年飯店「Hotel Regina」將啟動全面修復計畫，預計今年動工，本飯店比鄰格林德瓦火車站，將打造精品概念、結合多品牌的複合式旅宿，將提供近700個床位，包含近百間五星級客房與套房，並規劃四星級飯店、服務式公寓等多元住宿型態，期待為格林德瓦旅遊提供高端且多元化的升級住宿體驗，吸引更多國際過夜旅客。

格林德瓦旅遊局表示，針對台灣中高端客群，目前主推產品涵蓋冬季滑雪度假、雪橇與冬季健行體驗、少女峰鐵道景觀之旅，以及春夏健行、自行車與美食節慶等主題行程，並與旅行社合作推出深度停留型與客製化旅遊產品，鼓勵旅客延長停留時間。