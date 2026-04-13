創業別當無頭蒼蠅！專家揭企業存活實戰4法則：第1步先學抬高起點

想讓企業存活雖然沒有單一公式。不過，有幾個實用的方法，可以大幅提升成功率。

第一，抬高起點。一旦決定創業，每一天都會伴隨成本。創業後不僅需要為了產生成果而行動，光是維持一天的運轉，就必須投入相應的時間與金錢。

相較之下，這些費用在創業前皆為零，在正式啟動事業之前，就應全力專注於一切對事業有正面助益的準備與努力。 大是文化出版《擠出獲利：20年來，為無數大老闆與CEO一對一授課的經營教練，從擠出現金活下來，到基業長青年年賺》，作者：金炯坤

一般進入市場後想達到損益兩平點，約莫需要6個月的時間。那麼，透過事前雙倍的努力與準備，將這段時間縮短成3個月是最理想的狀態，或是直接找出從一開始就能超越損益兩平點的方法。

假設用努力能確保獲得100位顧客，即便對於創業剛開始略顯辛苦，還是應該設法投入更多時間和金錢，找出能在一開始就爭取到200位顧客的策略。

這個道理與為了讓無動力的滑翔翼能飛得更遠，必須從地勢較高的地方起飛一樣。

沒有人在初期就能將毫無經驗的事情做得很好，但在所有新創事業中，把起點設定得越高，往往就是最有效的策略。

第二，將事業中的需求具體化，整理成不光自己能懂，連他人都能簡單明瞭的內容。在創業初期，外部的幫忙不論再小都能成為絕佳力量。

然而，需要注意的是，接受幫助的形式須符合自身的需求，否則這些幫助反而會成為絆腳石。

比如剛結婚的夫妻若能整理出新婚生活必需品清單，並告知親朋好友。那麼，打算祝賀的人便能視情況判斷，自己家中是否有合適的東西作為賀禮。

這樣不僅實際，也讓送禮的人無負擔，更對接收的那方提供莫大的幫助。

像這樣清楚列出自己事業中需要幫助的事項，讓周圍想提供幫助的人能毫無負擔的參與，這就是越過生存之山的智慧。

第三，必須親自投入，透過少量銷售也能提升收益的方式推動事業前進。創業剛開始時，業務團隊要像游擊隊般靈活行動，由老闆親自帶隊。

只有這樣，經營者才能將自己的理念傳達給現場的員工，以此帶動全公司。若能以這樣的方式越過生存的關卡，自然能鍛鍊出成為全能型領導者的能力。

創業初期，若想與其他已上軌道的公司一樣擁有系統組織，嘗試透過指使他人完成工作，只會徒增花費且收益不大。

此時，老闆應親自上陣，找出最有效的方法，並要求員工以同樣方式執行。直到現場工作的員工有所成長，再以相同的方式培訓新人。

第四，以自己最擅長的工作方式為主軸。再好的想法若是無法實行，就沒有任何價值。只要能達到自己想要的目標，不管什麼手段都應該勇於嘗試。

以最擅長、最熟練的方式作為執行的核心，不僅能縮小試錯時間，還能大大減少成本。

儘管如此，在越過第一座山後，便無須照做。創業初期以自己熟悉的方式啟動、找出最有效的辦法，並達到熟練為止。

當你要跨越下一座山時，才能使用嫻熟且客觀的方式持續推動。在這過程中，老闆與員工都能成長。

（本文摘自大是文化出版《擠出獲利：20年來，為無數大老闆與CEO一對一授課的經營教練，從擠出現金活下來，到基業長青年年賺》，作者：金炯坤）