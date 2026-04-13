第19屆 QIC CEO WEEK 明日登場 破紀錄43家台灣公司參加

「第19屆QIC CEO Week投資論壇」14日起將於新加坡舉行，共有創紀錄的43家台灣企業董事長與高階決策團隊參加，吸引總管理資產（AUM）20兆美元國際資金鎖定台灣隱形冠軍。

寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基表示，「第19屆QIC CEO Week投資論壇」是寬量國際與工研院生醫與醫材研究所以及台北搖籃計畫（AAMA Taipei）共同合作，實體會議將於4月14至16日於於新加坡浮爾頓酒店舉行，線上會議則將於4月20至30日接續登場，以「AI, Biotech, and Beyond」為主題。

台灣已被國際資本市場視為引領全球AI科技生態系的「跳動心臟（beating heart）」，除了廣為人知的科技巨頭外，台灣更孕育了許多具備高成長潛力、尚未被市場充分發掘的中小市值企業與新創公司，這些企業正準備引領亞洲新一波的創新浪潮。

李鴻基指出，受惠於台灣中小型股強勁的成長動能與AI供應鏈優勢，第19屆QIC CEO Week規模創下歷年新高，預計將吸引預計將吸引200位橫跨國際創投、家族辦公室、策略投資人、及新加坡最大金融機構與頂尖機構投資人共襄盛舉，參與論壇的國際機構投資人AUM更超過20兆美元，這不僅是一場投資論壇，更是具備「隱形冠軍」條件的台灣企業，展現技術護城河、優化股東結構，以及對接國際投資機構的最佳戰略舞台。

為全面展示台灣多元板塊的創新韌性，第19屆QIC CEO Week特別結合兩大共同主辦單位的強大網絡資源，其一是致力於推動精準醫療、數位健康及再生醫學創新的工研院生醫所，運用其深厚的產業洞察與技術評估經驗，助力台灣優質生醫企業及新創接軌國際醫療生態系，強化全球競爭力。

其二是成立以來已成功協助數百位創業者突破成長瓶頸的AAMA台北搖籃計畫，藉由參與本屆論壇，AAMA成功連結了多位優秀的數位經濟與生醫領域創業者，將其創新動能轉化為可對接國際投資人的實質戰略價值，成為重要推手。

參與第19屆QIC CEO Week的43家台灣企業，包括臻鼎-KY、穩懋、廣宇、萬泰科、南寶、三陽工業、鴻勁、巧新、晶鑽生醫、台灣微脂體、中裕新藥等，涵蓋了新經濟、生技醫療、半導體、再生能源、AI、雲端服務、金融服務與消費產業等核心領域，組成陣容空前堅強的「台灣國家隊」。