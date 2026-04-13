日客來台近150萬人次 觀光署赴日攬客、辦逾百場洽談拓商機

根據交通部觀光署統計，2025年日本來台旅客已近150萬人次，穩居海外市場首位。觀光署鎖定日本5月黃金周及夏季旅遊熱潮，與台灣觀光協會於2026年4月10日至14日偕同旅行業、旅宿業以及公協會等共34家、45位觀光業者組成的代表團前進東京，展現台灣從清晨到深夜、從北到南24小時不停歇的精彩玩法，並於東京辦理台灣觀光推廣會，促成雙邊業者合作，力邀日本旅客感受最道地的台灣Ways。

交通部觀光署於4月11、12日周末兩日於東京秋葉原Akiba Square舉辦第五屆「台遊館in東京」活動，由台灣代表團、日本各大旅行社和華航、長榮、星宇及虎航組成共計超過40個攤位，提供第一手旅遊資訊，活動以「24小時、從早到晚都精彩」的概念，請到太魯閣族「傌儷芭里文化藝術團」帶來部落原音，用肉鬆蛋餅黏土模型和茶線香體驗呈現清晨美食和午後靜謐的不同特色，還有首創「24時間動感瞬間」動作同步互動裝置，以及山海豆花、台虎精釀等7家台灣知名品牌進駐，更有鐵道Youtuber、調酒師等共4場包含跨日鐵道之旅、特色茶酒的特色講座，並設計「台灣不打烊」造型時鐘留言版邀請旅客分享旅行回憶，豐富內容讓現場民眾沉浸式體驗台灣日夜不同風情。

據日本Expedia今年3月發表的新聞指出，2026年日本黃金周海外旅遊搜尋資料相較去年成長154%，出國旅行意願增加，且高雄、台南和新北都在其「物超所值的海外目的地」排行中榜上有名。

為把握時機吸引日客持續來台，交通部觀光署接續在4月13日於東京The Okura Tokyo飯店辦理台灣觀光B2B推廣會，向當地旅遊業者介紹最新台灣旅遊資源及獎助，現場台日雙方進行超過百場洽談，拓展實質商機。

觀光署表示，今年將持續透過代言人妻夫木聰介紹台灣各區新興景點，並規劃於6月27日與日本組團社合作，邀請旅客率先體驗「野柳石光 夜訪女王」活動吸引回頭客；並採取網紅帶路及與電視台合作深度節目等多元行銷策略吸引首遊族群。透過「台灣不打烊」的全新訴求，期待日本旅客走進台灣，無論是追逐晨光或探索夜色，都能發現專屬於自己的旅台樂趣。