快訊

伊朗軍方回應川普海上封鎖 官媒暗示報復封鎖「淚之門」 海峽

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

MacBook Neo免2萬、3款MacBook系列台灣開賣！國外MacBook Air竟降價5千

聽新聞
0:00 / 0:00

日客來台近150萬人次 觀光署赴日攬客、辦逾百場洽談拓商機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

根據交通部觀光署統計，2025年日本來台旅客已近150萬人次，穩居海外市場首位。觀光署鎖定日本5月黃金周及夏季旅遊熱潮，與台灣觀光協會於2026年4月10日至14日偕同旅行業、旅宿業以及公協會等共34家、45位觀光業者組成的代表團前進東京，展現台灣從清晨到深夜、從北到南24小時不停歇的精彩玩法，並於東京辦理台灣觀光推廣會，促成雙邊業者合作，力邀日本旅客感受最道地的台灣Ways。

交通部觀光署於4月11、12日周末兩日於東京秋葉原Akiba Square舉辦第五屆「台遊館in東京」活動，由台灣代表團、日本各大旅行社和華航、長榮、星宇及虎航組成共計超過40個攤位，提供第一手旅遊資訊，活動以「24小時、從早到晚都精彩」的概念，請到太魯閣族「傌儷芭里文化藝術團」帶來部落原音，用肉鬆蛋餅黏土模型和茶線香體驗呈現清晨美食和午後靜謐的不同特色，還有首創「24時間動感瞬間」動作同步互動裝置，以及山海豆花、台虎精釀等7家台灣知名品牌進駐，更有鐵道Youtuber、調酒師等共4場包含跨日鐵道之旅、特色茶酒的特色講座，並設計「台灣不打烊」造型時鐘留言版邀請旅客分享旅行回憶，豐富內容讓現場民眾沉浸式體驗台灣日夜不同風情。

據日本Expedia今年3月發表的新聞指出，2026年日本黃金周海外旅遊搜尋資料相較去年成長154%，出國旅行意願增加，且高雄、台南和新北都在其「物超所值的海外目的地」排行中榜上有名。

為把握時機吸引日客持續來台，交通部觀光署接續在4月13日於東京The Okura Tokyo飯店辦理台灣觀光B2B推廣會，向當地旅遊業者介紹最新台灣旅遊資源及獎助，現場台日雙方進行超過百場洽談，拓展實質商機。

觀光署表示，今年將持續透過代言人妻夫木聰介紹台灣各區新興景點，並規劃於6月27日與日本組團社合作，邀請旅客率先體驗「野柳石光 夜訪女王」活動吸引回頭客；並採取網紅帶路及與電視台合作深度節目等多元行銷策略吸引首遊族群。透過「台灣不打烊」的全新訴求，期待日本旅客走進台灣，無論是追逐晨光或探索夜色，都能發現專屬於自己的旅台樂趣。

延伸閱讀

亞洲潛水展觀光署新加坡設展 推潛旅美景瞄準東南亞市場

越南偶像嗨翻河內旅展台灣館 民眾推台灣值得再訪

旅遊陷阱！馬籍遊客來台旅遊網路找包車 惡司機欺人

馬來西亞遊客來台遇惡司機　觀光署：追查中

相關新聞

中工發聲了！遺憾遭寶佳不實指控：將堅守公司治理底線 尊重獨立審判

中工（2515）13日表示，針對寶佳集團於今日商業法院開庭甫結束、裁定尚未出爐之際，旋即對外發布情緒性新聞稿抹黑本公司一事，表達嚴正聲明如下。

為什麼大老闆都愛斷捨離？內行揭密「整頓與清潔」經營哲學：抑制變數

現在讓我們來思考「減少變數的習慣」。 三十多歲時，我在公司內部的旅行事業部，擔任15天的海外旅行領隊。這個行程是帶著35名顧客前往巴黎、羅馬、埃及、約旦與以色列，團員的年紀從二十多橫跨到70歲，幅度差異相當大。由於大部分都是六十多歲的長輩，為此我特別注意在人多混雜的地方時，不要讓老人家迷路。 當抵達行程中最熱鬧的梵諦岡時，在他們下車前我交代：「如果發現自己迷路了，不要慌張，只要原地坐下，我會盡快回去找你們！」 果不其然，那時有3個七十多歲的老人家消失在隊伍中，我汗流浹背的花了1個小時又30分左右找到他們。 「課長，我們在這裡！」在太陽西下的聖彼得廣場，3位顧客一臉燦爛的朝我揮手。在迷路的狀態下，如果為找尋對方而隨意走動，反而會讓情況更難掌控。暫且不說找尋同伴，萬一慌亂的過程中不小心摔到或是發生事故，只會讓事情更複雜。

三地能源攜手養殖協會導入產銷履歷與AI數位治理

三地能源今日表示，旗下台南七股地區漁電共生案場已由建置期邁入「實質產能驗證與數位治理整合」新階段。三地能源近期與台南市府城養殖漁業發展協會簽署合作備忘錄（MOU），導入第三方驗證機制，希望能以透明化的數位管理實績，為台灣綠能轉型樹立誠信與品質兼具的標竿。

日勝生完成33.94億元「北車館前都更」聯貸案 未來興建27層大樓

日勝生（2547）13日宣布，完成33.94億元聯合授信案簽約，為集團推動臺北核心指標性都市更新案再添關鍵動能。該案由臺灣企銀統籌主辦，並獲第一商業銀行、彰化商業銀行、農業金庫、樂天商業銀行及華泰商業銀行共同參與，超額認貸率達126%，顯示金融體系對日勝生長期開發實力與經營穩健度的高度肯定。

消費力強！台灣躍居瑞士格林德瓦三大客源、成長動能列前三

疫後觀光大爆發，2025年國人出國旅遊人次達到1,894萬，其中不乏前往歐洲旅遊的旅客，根據瑞士國家旅遊局統計，去年台灣人赴瑞士過夜旅遊將近26萬人次，格林德瓦旅遊局表示，看好台灣市場，今年上半年將以市場教育推廣為主力，並與各大旅行社夥伴緊密合作，開發多元深度旅遊行程，強化台灣市場布局。

創業別當無頭蒼蠅！專家揭企業存活實戰4法則：第1步先學抬高起點

想讓企業存活雖然沒有單一公式。不過，有幾個實用的方法，可以大幅提升成功率。 第一，抬高起點。一旦決定創業，每一天都會伴隨成本。創業後不僅需要為了產生成果而行動，光是維持一天的運轉，就必須投入相應的時間與金錢。 相較之下，這些費用在創業前皆為零，在正式啟動事業之前，就應全力專注於一切對事業有正面助益的準備與努力。 一般進入市場後想達到損益兩平點，約莫需要6個月的時間。那麼，透過事前雙倍的努力與準備，將這段時間縮短成3個月是最理想的狀態，或是直接找出從一開始就能超越損益兩平點的方法。 假設用努力能確保獲得100位顧客，即便對於創業剛開始略顯辛苦，還是應該設法投入更多時間和金錢，找出能在一開始就爭取到200位顧客的策略。 這個道理與為了讓無動力的滑翔翼能飛得更遠，必須從地勢較高的地方起飛一樣。 沒有人在初期就能將毫無經驗的事情做得很好，但在所有新創事業中，把起點設定得越高，往往就是最有效的策略。 第二，將事業中的需求具體化，整理成不光自己能懂，連他人都能簡單明瞭的內容。在創業初期，外部的幫忙不論再小都能成為絕佳力量。 然而，需要注意的是，接受幫助的形式須符合自身的需求，否則這些幫助反而會成為

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。