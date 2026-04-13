生技併購火力2.1兆美元 安永：面對成長缺口 轉向 AI 與中國創新

全球生命科學產業的併購活動持續升溫，2025 年併購投資總額達到 2,400 億美元，年增率高達81%，主要由大型藥廠重返大型交易市場帶動。最新《安永併購火力報告》指出，雖然整體交易量減少12%，但企業更聚焦在「同類最佳 (Best‑in‑Class)、接近上市的創新項目」，使得平均每筆交易金額成長至21 億美元，比 2024 年成長 107%。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司總經理何淑芬表示，我們觀察到，今年仍有不少的臺灣生技與製藥公司採取海外併購策略。自從美國川普政府啟動關稅措施後，許多生技企業的領導者便開始重新思考公司的長期發展方針，而海外併購策略在今年依然呈現延續的趨勢。儘管全球市場充滿不確定性，但在實際的併購談判過程中，海外標的賣方對價格仍相當堅持。因此，若買方希望順利促成交易，必須更靈活地設計併購交易架構，並從不同角度思考可行的併購方式。

報告指出，全球製藥產業2028 年預計出現 1,000 億美元的成長缺口，並將在2032 年擴大至 3,700 億美元，原因包括明星藥品失去市場獨占地位、地緣政治風險加劇。前25 大製藥公司的分析師中，超過 50%對企業產品線(Pipeline)預期持中性或負面看法，超過40%對於併購與合作前景持負面看法。這些挑戰加速企業更積極尋找高潛力併購標的，透過併購補強產品線與技術平臺。

報告指出，中國正快速成為全球生技醫藥聯盟合作的核心力量。2025 年，中國在美國與歐洲生技醫藥聯盟投資的占比已達34%，相較 2020 年僅4%，成長速度驚人。中國吸引全球大型藥廠的原因，包括創新生態提供更快速的研發進程、更低成本的研發至商業化途徑\，以及更大的創新規模與上市速度；在中國簽署的聯盟交易高度集中於新型療法(新型抗體、細胞與基因療法)、 AI 技術平臺。中國成為希望加速產品線發展、分散風險的全球企業的重要機會點。

AI 不再只是研發工具，而是成為生命科學領域併購交易的重要因素。報告顯示，企業為了取得 AI 技術平臺的潛在交易價值增加 256%。企業透過AI 能夠更快速推動併購流程，包括進行標的搜尋、價值評估、資產整合。目前僅 32% 交易達到至少 100% 的預期營收目標，但若買方收購自己已有布局的治療領域，成功率明顯提升，顯示 AI 在提升併購效能方面仍有巨大機會。生技製藥產業最期待的AI效益，包括縮短新藥研發時間、降低成本的潛力。近期更大的機會在於利用 AI 改善交易流程，在併購週期中，AI展現的能力包括加速和優化目標識別、吸引力的評估以及交易執行的完整流程。

生命科學產業目前擁有 2.1 兆美元的併購火力，創下歷史新高，意味著 2026 年後擁有持續加速併購活動的能力。然而，企業仍需警覺許多不確定性，包括資產競爭與高額溢價，以及地緣政治、貿易、定價、法規等多重不確定性，還要承受營運利潤持續下滑的壓力。在多重挑戰下，安永建議企業將 AI 納入併購策略核心，以彌補成長缺口、提升交易成功率，並在市場競爭中取得優勢。