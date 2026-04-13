聽新聞
0:00 / 0:00
饗饗信義店驚傳火警！午餐時段急疏散逾千人 饗賓指起火原因待查
饗賓（7883）旗下人氣自助餐品牌「饗饗」驚傳火警。位於台北信義區微風信義46樓的饗饗信義店13日午餐時段發生火警，現場緊急疏散逾千名顧客與員工，業者證實已全面撤離，所幸無人傷亡，該店也緊急暫停營運，起火原因仍待主管機關釐清。
饗賓表示，事故發生於上午11時20分左右，餐廳鐵板區上方天花板出現異常聲響，現場人員隨即進行初步處置，並同步啟動疏散機制，約在20分鐘內完成全數顧客與員工撤離。
饗賓指出，本次事件所有人員均已安全撤離，後續亦持續關懷現場顧客狀況，並提供必要協助與用餐安排。對於突發狀況造成消費者驚擾，業者表達歉意。
針對起火原因，饗賓表示，目前已由相關主管機關進行調查，將全力配合釐清，並同步全面檢視設備與作業流程，強化安全管理機制。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。