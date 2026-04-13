快訊

宜蘭駕訓班爆「環抱教學」 68歲教練疑為性騷累犯…女子崩潰報警

白沙屯粉紅超跑鎮瀾宮前甩尾！轎班大哥摔倒 網友驚：3女神力量太大

最難訂Buffet「饗饗 微風信義店」今日起火 民眾急疏散！業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

饗饗信義店驚傳火警！午餐時段急疏散逾千人 饗賓指起火原因待查

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

饗賓（7883）旗下人氣自助餐品牌「饗饗」驚傳火警。位於台北信義區微風信義46樓的饗饗信義店13日午餐時段發生火警，現場緊急疏散逾千名顧客與員工，業者證實已全面撤離，所幸無人傷亡，該店也緊急暫停營運，起火原因仍待主管機關釐清。

饗賓表示，事故發生於上午11時20分左右，餐廳鐵板區上方天花板出現異常聲響，現場人員隨即進行初步處置，並同步啟動疏散機制，約在20分鐘內完成全數顧客與員工撤離。

饗賓指出，本次事件所有人員均已安全撤離，後續亦持續關懷現場顧客狀況，並提供必要協助與用餐安排。對於突發狀況造成消費者驚擾，業者表達歉意。

針對起火原因，饗賓表示，目前已由相關主管機關進行調查，將全力配合釐清，並同步全面檢視設備與作業流程，強化安全管理機制。

饗饗

延伸閱讀

五股舊衣工廠大火 警消灌救3.5小時才控制火勢

廠區發生火警…金益鼎：火勢已撲滅 營運財務無重大影響

影／囤放廢棄車輛火勢猛烈！新莊壽山路工廠大火 濃煙連板橋都可見

新北八里鐵皮透天厝竄大火 消防馳援救出受困男子

相關新聞

中東戰情升溫 台塑企業估石化供料短缺延續到年底

美伊談判破局，美國總統川普（Donald Trump）宣布封鎖荷莫茲海峽，中東戰情再度升溫，國際油價又飆破每桶100美元...

打敗六都！台東縣平均鑑估值年漲21%全台第一

過去一年受打炒房政策、房市買氣明顯降溫，但部分區域房價仍走揚，根據聯徵中心最新資料顯示，台東縣的平均鑑估值從2024年的894萬元上漲到2025年的1,084萬元，漲幅高達21%，位居全台之冠。

2數據曝房市危機 李同榮：大量老屋將淪「四個沒有」困境

房市趨勢專家李同榮13日表示，兩個數據顯示，台灣住宅市場正走向「老化」與「閒置化」，大量老屋空屋將進入「四個沒有」困境，包括沒人住、沒人承接、沒能力更改、沒辦法賣掉。

地緣衝突帶動拉貨效應 塑化專業廠3月營收回血、後市需求轉審慎

中東戰事爆發以來，塑化產品供需格局出現短線扭轉，部分下游廠商提前拉貨，非台塑（1301）體系的塑化專業廠商，3月營收表現也受市場關注。塑化二哥台聚（1304）集團日前公布3月營收，其中華夏（1305）年增29.4%、月增37.82%，表現最佳；台聚也小幅成長，亞聚（1308）、台達化（1309）則呈月增、年減。此外，苯乙烯（SM）業者台苯（1310）3月營收年增22.84%、國喬（1312）年增17.51%，

TVBS否認出售、15日舉行品牌發表會 對外說明下一階段的重要發展計畫

TVBS近期連續3波裁員，12日盛傳，因經營權即將易主，先進行企業瘦身，以求能高價出售，TVBS台發出正式聲明，表示主播方念華和謝向榮的人事異動報導不屬實；對於經營權易主的傳聞，TVBS也表示「整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃」，否認出售，並表示15日並將舉辦年度品牌發表會，對外說明下一階段的重要發展計畫。

三峽首座捷運開發大樓開工 預計2029完工啟用

新北捷運三鶯線第二處聯開案「三峽站出入口2捷運開發案」今天開工，新北市長侯友宜指出，三峽站出入口2捷運開發案是三峽區首座開工的捷運開發大樓，投資金額約29.17億元，興建地上15層、總樓地板面積約1.1萬坪捷運共構大樓，將設置長照、日照與心理衛生中心，預計2029完工交屋，將成串聯三峽新舊社區的重要節點。民代提醒，開發帶來的人口，相關配套也必須到位，才能真正提升居民生活品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。