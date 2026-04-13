世紀鋼集團砸百億桃園購地 作水下基礎供應鏈儲料區

TVBS近期連續3波裁員，12日盛傳，因經營權即將易主，先進行企業瘦身，以求能高價出售，TVBS台發出正式聲明，表示主播方念華和謝向榮的人事異動報導不屬實；對於經營權易主的傳聞，TVBS也表示「整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃」，否認出售，並表示15日並將舉辦年度品牌發表會，對外說明下一階段的重要發展計畫。

2026-04-13 13:03