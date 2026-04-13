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世紀鋼集團砸百億桃園購地 作水下基礎供應鏈儲料區
世紀鋼集團近期公告取得桃園市觀音區工業區土地逾23公頃，交易總金額約新台幣百億元，初期規劃作為國內下包商完工交付的水下基礎前製程腿管、內外部平台臨時儲料區。
媒體今天報導，甫上市的世紀風電砸百億元買下觀音工業區土地。據了解，該土地由世紀鋼構、世紀風電、世紀樺欣共同取得。
根據公開資訊觀測站，世紀風電在今年1月15日公告取得桃園市觀音區土地，總面積4萬746.42坪，交易總金額新台幣55億8225萬9540元，交易相對人為台灣科慕股份有限公司。
世紀鋼、世紀樺欣也在今年1月15日補充公告取得觀音區工業區土地，世紀鋼取得約1萬6013.74坪，交易總金額約新台幣21億9388萬2000元；世紀樺欣取得約1萬3232.87坪，交易總金額約18億1290萬3000元。三者加總交易金額近百億。
至於取得用途，根據公開資訊觀測站，初期規劃作為國內下包商完工交付的水下基礎前製程腿管、內外部平台臨時儲料區。未來配合政府離岸風電政策開發期程，規劃廠房、戶外加工區以提升整體營運效益。
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