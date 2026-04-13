配客嘉攜手近30家品牌推「循環風格節」 響應世界地球日

一年一度世界地球月（Earth Month）正式展開，4月22日世界地球日（Earth Day）將至，各界永續行動陸續升溫。環保科技社會企業配客嘉PackAge+發起「2026循環風格節」，號召近30家企業品牌響應，打造年度規模最大的綠色消費聯合行動！活動期間，消費者只要選用循環包裝下單並完成歸還，即可參與抽獎，最大獎為萬元機票，更有上百件嚴選品牌好禮。透過將回饋機制導入既有消費流程，降低永續行動門檻，讓環保選擇自然融入生活，擴大循環經濟影響力。

配客嘉2019年成立，推出全台首創「循環包裝」與「循環系統」，迄今攜手逾200家企業與品牌，共同建構可規模化運作的循環體系。其服務模式直接嵌入消費者的網購流程：消費者下單時選用循環包裝收貨，使用後就近歸還至全台逾4,700個合作據點，涵蓋便利商店、連鎖通路及獨立店家。包裝回收經公益據點清潔消毒、再次投入流通，相較一次性包裝平均可減少近一半碳排放，同時為社福團體創造工作機會與收入。

配客嘉今年在世界地球月發起「2026 循環風格節」，以「Join the Cycle, Lead the Style.」為核心精神，傳遞永續可以是一件輕鬆、融入日常，甚至極具風格感的選擇。活動集結近30家長期合作品牌共同響應，橫跨保養美妝、食品飲料、生活居家與健康保健等多元類別，含眾多市場指標品牌。透過品牌好禮、限定優惠與聯合宣傳等形式共同投入行動，讓循環包裝在4月世界地球月期間進入更廣泛的消費視野。

循環風格節響應企業涵蓋桂冠食品、台塑蔬菜｜台塑嚴選、淨毒五郎、FreshO2、ilapothecary、CAESAR 凱撒衛浴、Aqive 氣機科技、Eco Sprint 奔奔、JFORYOU、MOLLIMOON、RéVive、The Soap Days 純皂生活、Vanicream 薇霓肌本、Vegan Joy、山芳良油、日暮禾茶、永吉生醫、在欉紅 red on tree、吉品養生、好日生醫、所長茶葉蛋、雨之情、雨之戀、菇王食品、福來朗、氧顏森活、獅子寶寶、檜山坊、藍天畫布有機棉等品牌共襄盛舉。

「循環風格節」為世界地球月電商盛典，即日起展開至 5 月 7 日，參與方式簡單：消費者於合作品牌下單時選擇配客嘉循環包裝，並於收貨後完成歸還，即可獲得抽獎資格。每完成一次循環行動，即累積一次中獎機會，未中獎者資格亦可延續至下一波抽獎，參與次數無上限。