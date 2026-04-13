快訊

宜蘭駕訓班爆「環抱教學」 68歲教練疑為性騷累犯…女子崩潰報警

白沙屯粉紅超跑鎮瀾宮前甩尾！轎班大哥摔倒 網友驚：3女神力量太大

最難訂Buffet「饗饗 微風信義店」今日起火 民眾急疏散！業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

配客嘉攜手近30家品牌推「循環風格節」 響應世界地球日

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

一年一度世界地球月（Earth Month）正式展開，4月22日世界地球日（Earth Day）將至，各界永續行動陸續升溫。環保科技社會企業配客嘉PackAge+發起「2026循環風格節」，號召近30家企業品牌響應，打造年度規模最大的綠色消費聯合行動！活動期間，消費者只要選用循環包裝下單並完成歸還，即可參與抽獎，最大獎為萬元機票，更有上百件嚴選品牌好禮。透過將回饋機制導入既有消費流程，降低永續行動門檻，讓環保選擇自然融入生活，擴大循環經濟影響力。

配客嘉2019年成立，推出全台首創「循環包裝」與「循環系統」，迄今攜手逾200家企業與品牌，共同建構可規模化運作的循環體系。其服務模式直接嵌入消費者的網購流程：消費者下單時選用循環包裝收貨，使用後就近歸還至全台逾4,700個合作據點，涵蓋便利商店、連鎖通路及獨立店家。包裝回收經公益據點清潔消毒、再次投入流通，相較一次性包裝平均可減少近一半碳排放，同時為社福團體創造工作機會與收入。

配客嘉今年在世界地球月發起「2026 循環風格節」，以「Join the Cycle, Lead the Style.」為核心精神，傳遞永續可以是一件輕鬆、融入日常，甚至極具風格感的選擇。活動集結近30家長期合作品牌共同響應，橫跨保養美妝、食品飲料、生活居家與健康保健等多元類別，含眾多市場指標品牌。透過品牌好禮、限定優惠與聯合宣傳等形式共同投入行動，讓循環包裝在4月世界地球月期間進入更廣泛的消費視野。

循環風格節響應企業涵蓋桂冠食品、台塑蔬菜｜台塑嚴選、淨毒五郎、FreshO2、ilapothecary、CAESAR 凱撒衛浴、Aqive 氣機科技、Eco Sprint 奔奔、JFORYOU、MOLLIMOON、RéVive、The Soap Days 純皂生活、Vanicream 薇霓肌本、Vegan Joy、山芳良油、日暮禾茶、永吉生醫、在欉紅 red on tree、吉品養生、好日生醫、所長茶葉蛋、雨之情、雨之戀、菇王食品、福來朗、氧顏森活、獅子寶寶、檜山坊、藍天畫布有機棉等品牌共襄盛舉。

「循環風格節」為世界地球月電商盛典，即日起展開至 5 月 7 日，參與方式簡單：消費者於合作品牌下單時選擇配客嘉循環包裝，並於收貨後完成歸還，即可獲得抽獎資格。每完成一次循環行動，即累積一次中獎機會，未中獎者資格亦可延續至下一波抽獎，參與次數無上限。

世界地球日

延伸閱讀

淨零轉型從信仰出發！環境部攜手大甲鎮瀾宮推動環保遶境飲食新文化

友達加入海保署「海廢再生聯盟」 攜手塑膠中心推廣海廢資源循環鏈

環境部推二手袋循環 提醒有異味破損屬NG品

空調購機黃金檔期開跑！日立冷氣4月買享雙重優惠 送好禮再抽百萬現金

相關新聞

中東戰情升溫 台塑企業估石化供料短缺延續到年底

美伊談判破局，美國總統川普（Donald Trump）宣布封鎖荷莫茲海峽，中東戰情再度升溫，國際油價又飆破每桶100美元...

打敗六都！台東縣平均鑑估值年漲21%全台第一

過去一年受打炒房政策、房市買氣明顯降溫，但部分區域房價仍走揚，根據聯徵中心最新資料顯示，台東縣的平均鑑估值從2024年的894萬元上漲到2025年的1,084萬元，漲幅高達21%，位居全台之冠。

2數據曝房市危機 李同榮：大量老屋將淪「四個沒有」困境

房市趨勢專家李同榮13日表示，兩個數據顯示，台灣住宅市場正走向「老化」與「閒置化」，大量老屋空屋將進入「四個沒有」困境，包括沒人住、沒人承接、沒能力更改、沒辦法賣掉。

地緣衝突帶動拉貨效應 塑化專業廠3月營收回血、後市需求轉審慎

中東戰事爆發以來，塑化產品供需格局出現短線扭轉，部分下游廠商提前拉貨，非台塑（1301）體系的塑化專業廠商，3月營收表現也受市場關注。塑化二哥台聚（1304）集團日前公布3月營收，其中華夏（1305）年增29.4%、月增37.82%，表現最佳；台聚也小幅成長，亞聚（1308）、台達化（1309）則呈月增、年減。此外，苯乙烯（SM）業者台苯（1310）3月營收年增22.84%、國喬（1312）年增17.51%，

TVBS否認出售、15日舉行品牌發表會 對外說明下一階段的重要發展計畫

TVBS近期連續3波裁員，12日盛傳，因經營權即將易主，先進行企業瘦身，以求能高價出售，TVBS台發出正式聲明，表示主播方念華和謝向榮的人事異動報導不屬實；對於經營權易主的傳聞，TVBS也表示「整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃」，否認出售，並表示15日並將舉辦年度品牌發表會，對外說明下一階段的重要發展計畫。

三峽首座捷運開發大樓開工 預計2029完工啟用

新北捷運三鶯線第二處聯開案「三峽站出入口2捷運開發案」今天開工，新北市長侯友宜指出，三峽站出入口2捷運開發案是三峽區首座開工的捷運開發大樓，投資金額約29.17億元，興建地上15層、總樓地板面積約1.1萬坪捷運共構大樓，將設置長照、日照與心理衛生中心，預計2029完工交屋，將成串聯三峽新舊社區的重要節點。民代提醒，開發帶來的人口，相關配套也必須到位，才能真正提升居民生活品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。