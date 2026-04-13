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地緣衝突帶動拉貨效應 塑化專業廠3月營收回血、後市需求轉審慎

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中東戰事爆發以來，塑化產品供需格局出現短線扭轉，部分下游廠商提前拉貨，非台塑（1301）體系的塑化專業廠商，3月營收表現也受市場關注。塑化二哥台聚（1304）集團日前公布3月營收，其中華夏（1305）年增29.4%、月增37.82%，表現最佳；台聚也小幅成長，亞聚（1308）、台達化（1309）則呈月增、年減。此外，苯乙烯（SM）業者台苯（1310）3月營收年增22.84%、國喬（1312）年增17.51%，

華夏3月營收10.82億元，年增29.4%、月增37.82%；第1季營收26.73億元，年增8.59%。華夏為國內第二大聚氯乙烯（PVC）廠商，該公司日前表示，美、伊戰事逆轉去年PVC供過於求的結構，供給面轉向緊縮，帶動PVC價格向上。加上中國4月1日起取消PVC及光伏等產品出口退稅，並將陸續執行汰除300萬噸老舊產能、年度新增產能投放接近尾聲，均有助PVC供給面壓力緩解。

台聚3月營收43.2億元，年增0.56%、月增51.93%；第1季營收107.4億元，年減11.52%。亞聚3月營收4.76億元，年減15.55%、月增26.39%；第1季營收13.01億元，年減15.15%。台聚、亞聚日前表示，預估到4月底前生產無虞，但荷莫茲海峽封鎖，預計相關影響將延續至第2季。自3月初起，內銷採實績配額銷售，外銷則分段接單，參考原物料漲幅分段調整價格。

台達化3月營收13.76億元，年減8.36%、月增67.1%；第1季營收33.35億元，年減21.19%。台達化日前表示，開戰以來因呈本端顯著走強，產品價格來到近年最高檔。不過，隨戰火未歇、價格急升，客戶也不敢多下單，目前採「壓低庫存、謹慎接單」策略，謹慎因應價格變化。

塑化業者對表示，戰事確實推動3月需求成長，對營收也有幫助；惟因餘單尚未消化完畢，成本暴增，反而壓縮3月獲利空間。

展望4月，業內認為，情勢則呈反向發展，可能出現「量、價反轉」現象，價差空間放大，但下游需求恐轉向觀望。由於新接訂單已可將成本適度反映於報價，較3月更有獲利空間，但風險在於原料價格節節推高，業界擔心下游客戶拉貨意願減弱，使需求轉趨保守。

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