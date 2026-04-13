TVBS否認出售、15日舉行品牌發表會 對外說明下一階段的重要發展計畫

TVBS近期連續3波裁員，12日盛傳，因經營權即將易主，先進行企業瘦身，以求能高價出售，TVBS台發出正式聲明，表示主播方念華和謝向榮的人事異動報導不屬實；對於經營權易主的傳聞，TVBS也表示「整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃」，否認出售，並表示15日並將舉辦年度品牌發表會，對外說明下一階段的重要發展計畫。

TVBS說明全文：

另，關於吳安琪主播後續規劃之相關報導，安琪主播已親自對外說明。她多年來在崗位上的專業與投入，公司深表感謝，也珍惜這段共同努力的歷程。為尊重當事人，我們不再就個別細節進一步說明。

因應產業結構調整與轉型需求，TVBS今年進行階段性的人力與職能優化。以去年底新聞部整體人力規模約四百餘人為基礎，今年初以來的調整幅度約20餘人，團隊已做好轉型準備，會持續精進專業、迎接變局。

在發展方向上，公司正進行重心與資源配置的調整，加大數位與AI科技領域的投入，持續優化整體經營結構。更重要的是，現階段亦同步強化人才賦能與多職能發展，協助同仁在轉型過程中提升專業能力，拓展更具韌性與前瞻性的職涯發展空間。

公司整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃。

TVBS恰於本週4月15日舉辦年度品牌發表會，對外說明下一階段的重要發展計畫，包含新項目啟動與國際合作布局。面對產業變局，TVBS將以更積極的行動持續向前。

感謝各界關心。