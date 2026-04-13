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三峽首座捷運開發大樓開工 預計2029完工啟用

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北捷運三鶯線第二處聯開案「三峽站出入口2捷運開發案」今天開工。記者葉德正／攝影
新北捷運三鶯線第二處聯開案「三峽站出入口2捷運開發案」今天開工。記者葉德正／攝影

新北捷運三鶯線第二處聯開案「三峽站出入口2捷運開發案」今天開工，新北市長侯友宜指出，三峽站出入口2捷運開發案是三峽區首座開工的捷運開發大樓，投資金額約29.17億元，興建地上15層、總樓地板面積約1.1萬坪捷運共構大樓，將設置長照、日照與心理衛生中心，預計2029完工交屋，將成串聯三峽新舊社區的重要節點。民代提醒，開發帶來的人口，相關配套也必須到位，才能真正提升居民生活品質。

今天開工典禮由侯友宜率市府團隊，與投資人昇陽建設公司董事長麥寬成祈福祝禱。侯友宜表示，三鶯線共有7處捷運開發案，預估共可吸引約485億投資金額、引入1.4萬人口，目前已成功招商5處，繼去年的鶯歌永吉公園動工後，三峽站出入口2捷運開發案是全線第二處，也是三峽首個開工捷運聯開案。

侯友宜說，三峽站出入口2捷運開發案投資金額約29.17億元，將興建地上15層，總樓地板面積約1.1萬坪捷運共構大樓，本案也提供266坪公益空間，將設置長照、日照中心及社區心理衛生中心辦公室進駐。

侯友宜表示，為提供商業發展及就業機會，1樓規畫17間店鋪，2樓以上提供379戶住宅，3樓可連通三峽站2號出入口，實現「到站即到家」的便利生活，預計2029年完工交屋，擴充三峽老街區及北大特區更多元的服務機能。

他也指出，捷開大樓設計兼具永續理念，將取得智慧建築及銀級綠建築雙認證標章，成為綠色交通與大眾運輸結合的建築典範，市府持續透過軌道經濟帶動捷運運量成長，並加速三鶯地區發展，打造北北基桃捷運共榮生活圈。

捷運局長李政安說，新北捷運將逐步形塑「以站為心、以人為本」的捷運生活圈，實現宜居、宜業、宜行的新北城市願景，持續以軌道建設翻轉城市，捷運到站即到家的新生活型態，將大幅縮減市民通勤交通時間與成本，透過捷運開發強化捷運站作為都市發展核心的角色，打造全方位機能的捷運生活圈。

新北市議員江怡臻指出，聯開案除結合住宅與商業空間，規畫設置社區心理衛生中心、長照中心辦公室及日照中心，有助於補足在地長照與心理支持資源，進一步提升三峽老街區及北大特區的多元服務機能值得肯定，但後續實際服務能量也都必須規畫到位，包括人力、資源配置與長期營運，才能讓硬體設施真正發揮功能。

江怡臻強調，捷運帶來的不只是便利，也會帶來人口與車流成長，包括轉乘接駁、停車空間、學區與公共服務量能，都納入考量，避免建設帶來新的生活壓力，確保重大建設不只是硬體開發，更能真正回應地方需求，提升市民生活品質。

新北市議員卓冠廷表示，三鶯線7處捷運開發案中，已有5處完成招商，對於市府在開發案中納入長照等公益空間，他給予正面肯定。但捷運通車帶動地方發展雖是美事，卻也伴隨房價高漲的壓力。市府應進一步思考如何讓公共資源效益極大化，他建議捷運聯合開發應優先考量納入「社會住宅」規劃。

卓冠廷指出，目前仍在辦理評估的捷運開發案，不僅地段優越，且緊鄰既有住宅區，具備極佳的居住環境與生活機能潛力，應將興建社宅列為優先項目。因應大三鶯地區的蓬勃發展，市府應善用聯開資源落實居住正義。

新北捷運三鶯線第二處聯開案「三峽站出入口2捷運開發案」今天開工。記者葉德正／攝影
新北捷運三鶯線第二處聯開案「三峽站出入口2捷運開發案」今天開工。記者葉德正／攝影

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