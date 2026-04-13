白沙屯媽祖進香疏運破12萬人 交通部：較去年增加四成
白沙屯拱天宮媽祖進香活動已於4月12日深夜11時55分正式登轎出發，由於今年報名進香人數已突破46萬人，交通部延續去年「鐵公路齊開」疏運策略，據統計，4月12日總計疏運121,842人次前往白沙屯，較去年83,209人次增加46%，再次突破去年成績，成效斐然。
在台鐵加開班次部分，以加開班次、加掛列車及對號車增停等方式，搭配公路局開闢「白沙屯拱天宮=高鐵苗栗站」直達客運路線，輔以高鐵加開班次，全力協助疏運工作。
台鐵白沙屯站已加開49列次、加掛43列次，並增停5列次，總計已逾97,600人次進出，較去年疏運65,931人次，增加48%；高鐵苗栗站進出站約16,863人次，與去年5月1日（白沙屯媽祖起轎日）運量12,344人次相較，增加4,519人次，成長37%，為苗栗站歷史總運量第一。另高鐵苗栗站出站約11,301人次，亦與去年5月1日運量9,046人次，成長2,255人次，增加25%，為苗栗站「出站」歷史最高運量記錄。
公路局公路客運接駁路線原訂中午12時發車，亦因應人潮提早至9點開始，並開出232班次，接駁7,379人次，較去年4,934人次增加2,445人次，成長49.6%。
交通部建議民眾可多搭乘公共運輸，進香期間搭乘公共運輸省時又方便，並可依據氣象署提供即時氣象做好相關防曬措施，適時補充水分，注意交通安全，陪伴媽祖「勇」敢前行。
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