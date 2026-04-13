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淨零轉型從信仰出發！環境部攜手大甲鎮瀾宮推動環保遶境飲食新文化

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境境部部長彭啓明（右）拜會大甲鎮瀾宮鄭銘坤副董事長（左）圖／環境部提供
環境境部部長彭啓明（右）拜會大甲鎮瀾宮鄭銘坤副董事長（左）圖／環境部提供

為落實宗教文化與環境永續的深度對話，環境部部長彭啓明及資源循環署署長賴瑩瑩日前往大甲鎮瀾宮參香祈福，並拜會廟方副董事長鄭銘坤。雙方針對年度媽祖遶境活動如何導入減廢理念深入交流，期盼透過跨界協力，將傳統宗教盛事轉型為環境友善的綠色典範，讓信眾在追隨媽祖的同時，也能實踐愛護地球的「善之循環」。

彭啓明表示，媽祖遶境是臺灣最具代表性的文化標誌，每年牽動數百萬人的情感，其社會影響力無遠弗屆。然而，龐大的人潮也伴隨大量一次性用品的廢棄問題。彭部長特別提出，未來將與鎮瀾宮深度合作，推動「福食文化」轉型，逐步引進重複性餐具，減少拋棄式資源的浪費。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤對此表示，今年遶境的主題特別強調「善」的實踐。鄭副董事長強調：「媽祖信仰的核心就是行善與珍惜萬物。在疫情前，媽祖遶境沿線宮廟便備有約逾萬組循環餐具，就是希望信眾在接受福食時能『惜福』、不浪費資源。雖然疫情期間為安全考量改用一次性餐具，但現在環境部有心推動，廟方絕對全力支持讓這份『善念』回歸。我們期待透過減廢，引導信眾將對媽祖的虔誠轉化為對土地的友善。」

針對未來的推動路徑，彭啓明強調將採取「公私協力」模式，包括企業資源注入：媒合企業能量，支援環保物資與硬體設備；民間團體管理：串聯專業組織協助循環餐具的清洗、運送與營運管理；宮廟體系整合：由宮廟帶動信眾響應，建立完善的回收機制，讓環保成為行動信仰；「零廢敬媽祖」：串聯科技與信仰的綠色「善之路」。

在環境部資源循環署的指導下，由民間團體「永續百行」發起的「零廢敬媽祖」行動，正展現出強大的民間動能。這不僅是號召更多在地業者加入，提供自備餐具或購物袋的驚喜折扣，更透過媒合企業贊助洗劑與攤家合作，在沿途設立「洗碗站」與「循環餐具租借站」。遶境之路正悄然轉型為一條守護大地的「綠色善之路」。為讓信眾參與更便利，行動特別結合數位科技，民眾只需加入「永續百行《零廢敬媽祖》」官方 LINE 帳號，即可輕鬆完成餐具租借，並快速查詢附近的洗碗站位置。

環境部表示，這種模式讓商家與信眾的關係不再只是單向的給予與接受，而是共同透過「自備、重複、少拋棄」的具體承諾，守護媽祖巡行過的每一寸土地。宗教活動具有強大的凝聚力，是推動全民減碳行動的最佳場域。透過與鎮瀾宮合作，期望建立「環保遶境」新模式，讓民眾在參與信仰的同時，落實資源循環，將善念擴展至對環境的守護。

環境部 媽祖 鎮瀾宮

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聯合報一周大事4/5~4/11

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