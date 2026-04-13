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小宅房價貴多少？ 新北價差近一成、新竹縣市反而便宜11%
房價居高不下，民眾購入逐漸往小宅移動。永慶房產集團統計六都和新竹縣市30坪以下小宅占比，六都小宅交易占比皆達3成以上，其中雙北更達4成以上，僅剩新竹縣市仍在3成以下。
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，雙北市小宅交易占比提升，主要是近年家庭人口數變少，加上房價高，購屋族在預算限制下轉向小坪數產品，以降低購屋門檻與房貸負擔。
新竹雖然小宅交易占比雖僅25.5%，為榜上最低，但近五年仍增加6.5個百分點，增幅僅次於雙北。
陳金萍指出，新竹科技業高所得族群過去購屋偏好中大坪數產品，不過隨房價快速上漲，購屋門檻提高，即使高薪族群也需在預算與空間取捨，帶動小坪數需求成長。
在房價方面，整體而言，小宅需求較強的區域，單價高於非小宅，且差距持續擴大；反之，需求相對較低區域，小宅單價仍低於大坪數產品，但差距逐步收斂，顯示需求變化正影響價格結構。
其中，新北市小宅單價較非小宅高出9%。陳金萍表示，新北重劃區多，近年推案小坪數產品多，且為屋齡較新的電梯大樓，單價較高。反觀大坪數產品多屬屋齡較高住宅，拉低整體單價。
新竹縣市由於有較多高收入族群，30坪以上的住宅成區域的主流產品，因此出現非小宅平均單價比小宅貴了11%現象，不過2020年到2025年間小宅價格逐漸追上非小宅，價差從17%縮小至11.9%，減少約5%左右，也是七大主要都會區中變化最為明顯的。
陳金萍分析，該區房價快速上漲，即使科技族群也逐漸轉向小坪數產品，加上新案供給以小坪數居多，使小宅價格成長快速；而非小宅需求趨於保守，價格成長動能較有限，使兩者價差逐步收斂。
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